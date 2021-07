Escándalo por las cifras de muertos: por qué Mendoza culpa a la Nación

Debido a la lenta carga de cifras de pacientes covid por parte de Mendoza hay una gran polémica por el número de fallecidos que reporta la provincia en relación a los que realmente hay. En No Tan Millennials, habló sobre esto Daniela Stella, asesora del área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Mendoza, que se encargó de minimizar la situación.

En Mendoza, al 31 de diciembre de 2020, se informaron 1.250 muertos en total, según los partes diarios. Pero al día de hoy en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SISA) hay registrados 1.727. Así, la letalidad por covid en la provincia pasó del 2,1% al 3%.

Desde la Nación se había detectado un posible subregistro de fallecidos el año pasado y por eso hubo comunicaciones y un trabajo conjunto donde se cruzaron datos de salud, del registro civil y del SISA. Allí comenzó a remendarse la estadística. Pero Stella comentó otra versión: "Es así y no es así. No es tan lineal", comenzó.

Según la asesora de la cartera de Salud de Mendoza, "estos fallecidos no es que no se contabilizaron o que no existieron en los reportes del Ministerio, sino que han impactado en el sistema SISA en virtud del trabajo de reparación que se hace de las estadísticas vitales".

¿Qué son esas estadísticas vitales? Siempre, más allá del covid, "de mayo a mayo de cada año se analiza cada certificado de defunción y se forman las estadísticas (cantidad de fallecidos por cardiopatía, muertes evitables, etc). Este trabajo se ha intensificado este año, que se centra en el covid, porque los criterio epidemiológicos de la enfermedad fueron cambiando con el correr del tiempo".

Según Stella, no hubo mala intención por parte del Gobierno provincial, que por otra parte ha basado su campaña política de este año en el buen manejo de la pandemia. "No tiene sentido manipular los números, ya que se palpan en la calle. La realidad supera a esto", justificó.

Así, la entrevistada continuó aclarando que el Gobierno provincial no desconocía los números, sino que ha sido un problema del impacto de las cifras en el sistema nacional. "SISA es un sistema viejo, pesado, pensado para 3 o 4 casos por año de dengue, al que de repente le estamos sumando miles de datos por día cientos de persona. Encima maneja múltiples variables, que si cambias una no te corrige las otras", detalló la asesora del Ministerio de Salud de Mendoza.

Asimismo, Daniela Stella cargó las culpas al Gobierno nacional: "Podríamos tener un mejor sistema, pero es el único que se habilitó a nivel nacional". Sin embargo dijo que "Mendoza tiene su propio sistema de gestión de vigilancia, que se llama Gestión Covid, por eso es que nosotros conocíamos estos datos".

"De todos modos e independientemente de la carga y el tiempo real, lo que importa es el análisis de caso por caso para que al final la estadística que se comunica a organismos nacionales e internacionales incluso sea la más concreta posible", refutó Stella y concluyó en que "no estamos contando los casos, esto es cómo impactaron en un sistema nacional tendencioso, arcaico y vetusto".