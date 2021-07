¿Sorprende? Esto es lo que mueve a los argentinos al momento de votar

En estas elecciones 2021 vale preguntarse sobre las preocupaciones con las que la gente se dirige a las urnas. ¿Será la gestión de la pandemia o la inflación? En plena temporada de sondeos, la consultora Oh Panel comparte su monitoreo mensual de opinión pública con los temas más importantes para los argentinos.

Dialogamos con Gonzalo Peña, director de la consultora Oh Panel! en No cantes victoria, por MDZ Radio, sobre la percepción de la realidad de nuestro país. En términos generales aseguran que la gente está mayormente concentrada sobre temas económicos como la inflación, el desempleo y la pobreza.

Luego de estos temas primordiales vuelve al centro de la escena aquello que durante el confinamiento más estricto había arrojado números más positivos y que actualmente alerta a la gran mayoría: la inseguridad.

Al preguntarles a los encuestados sobre los problemas más importantes que debe resolver el país actualmente eligieron a la inflación (65%), desocupación/desempleo (64%), pobreza (61%) e inseguridad (59%). Luego se ponderó el impacto del covid-19 sobre la economía (44%), estado de la educación (44%), corrupción pública (39%), el impacto del covid-19 sobre la salud (39%), las jubilaciones y pensiones (35%) y los bajos salarios (35%).

Por debajo de esas prioridades quedaron temas relevantes como el estado de salud (33%), la presión impositiva/impuestos (31%), la gestión de la cuarentena (23%), distribución del ingreso (22%), impuesto a las ganancias (16%) y finalmente negociación de paritarias (11%).

En cuanto al humor social "están los que hoy están más desesperanzados versus quienes se sienten más optimista". En la "ancha avenida del medio" se encuentra "un segmento un poco más volátil que en términos electorales hoy todavía sigue evaluando posibilidades y en cuanto a humor ni se siente bien, ni tampoco apesadumbrado".

Se volvió muy frecuente que el momento de la elección para las personas tuviera un componente de oposición a algo que no se quiere predominante sobre aquello que sí se desea. En esa dirección desde Oh Panel se consultó si "el voto es convencido o es anti como votar un candidato para evitar que gane el otro". Hay una mitad que argumenta que su sufragio se hace en base a una convicción y dicen que van a votar "el mejor candidato que encuentran en esta elección". El otro 50% se divide en dos segmentos. Por un lado "casi un 30% va a las urnas para evitar que gane quienes no quieren" (voto anti) y después el restante 20% aún no lo tiene en claro.

Aunque no sea necesariamente la ideología lo que moviliza a los votantes, en opinión de Peña hay dos segmentos de la población "que votan de uno y otro lado de la grieta y lo hacen convencidos, pero en el medio hay otro grupo que es el que termina definiendo una elección que termina definiéndose muy cerca de la fecha de comicios".

Cuando se pregunta a las personas a quién piensan votar, contestan que aún no tienen definido el voto. Actualmente tres de cada diez aún no lo han decidido. Aunque resta saber qué cantidad de gente va a votar y no se queda en casa ya sea por decepción o por temor al contagio. El dato de asistencia será importante.

¿Existe el "voto vacuna"?

Entre las especulaciones que crecen en época de elecciones una que se analiza es la posibilidad de que la votación esté muy vinculada a la vacunación. Por lo que si el gobierno nacional lograra acelerar la campaña de inmunización, obtendría un mejor resultado en las urnas. Sin embargo durante la pandemia se desarrollaron comicios en otros países y no pareciera tener ese efecto.

"La conquista de Joe Biden en EE.UU. o las elecciones en Perú no guardan relación alguna con la vacunación en esos países. Si bien una inoculación más efectiva favorecería al oficialismo en Argentina, no existe tal cosa como un ´voto vacuna`", argumentó el director de la consultora Oh Panel. Lo que resulta destacable es que aquellas administraciones que se presentaron a elecciones de medio término o legislativas. buscando su continuidad en el Poder Ejecutivo luego de gestionar la pandemia, "no les fue bien como pasó en Brasil, Alemania y Chile por poner ejemplos muy diversos".

Escuchá la nota completa acá.