¿Cuál es la industria financiera que amenaza el futuro de los bancos? Ventajas y peligros

Carlos Burgueño habló sobre la FinTech: de qué se trata esta industria financiera que crece y cuáles son los cuidados que un usuario debe tener al operar dentro de ella, porque no están reguladas con las normas que impone el Banco Central, dado que el Gobierno no tiene herramientas para hacerlo.

FinTech se presenta como una industria naciente en la que las empresas "usan la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable". Su nombre deriva de los términos en inglés finance y technology. Burgueño habló de ella, a partir de la exención del pago del impuesto al cheque para monotributistas que ayer anunció el Gobierno y hoy se puso en marcha.

"Había una tendencia de los monotributistas a usar este tipo de cuentas, porque no se paga impuesto al cheque"; contó el economista quien dijo que esto sucede porque en las cuentas de FinTech no rigen las mismas reglas que para los bancos. "Era común que el monotributista le pida a su cliente que le deposite en una de estas cuentas y eso redundaba en que cada vez más personan operaran con ese tipo de cuentas. Con esta medida ahora se equipara".

Los bancos se quejan de "competencia desleal" ante la FinTech.

Por es, la exención del impuesto al cheque también es un beneficio para los bancos, que desde hace tiempo reclaman que están librando una batalla desigual ante la FinTech.

"Las FinTech ofrecen cuentas corrientes, créditos, tarjetas, etc. y no pagan lo que abona un banco tradicional, entonces los bancos dicen que es competencia desleal", contó Burgueño. También recordó que "esto viene de la época de Macri. Lucas Llach, vicepresidente del Banco Central lo implementó en la época de Sturzenegger y decía: 'Esto es competencia, compitan', y los bancos respondían que los hacen batallar con alguien que tiene menos costos, porque no tiene una sucursal a la calle, no paga alquiler, impuestos ni servicios y además no tienen la obligación de cumplir las mismas reglas que impone el Banco Central".

Pero el economista dijo que con el cambio de Gobierno esa situación comenzó a nivelarse de a poco. "La gente de la FinTech asegura que ellos son el futuro y los bancos el pasado. Yo lo que sí puedo decir es que cuidado con los créditos que te ofrecen porque los intereses pueden ir arriba del 200% (contra el 75% de los bancos). Los bancos también son caros, pero están regulados", concluyó.