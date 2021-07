Advierten sobre el terrible aumento de los alquileres para agosto

A un año de la Ley de Alquileres, en el mes de agosto de acuerdo al índice que promedia inflación y salarios habrá un aumento entre el 46 y 48% para aquellos contratos celebrados a partir de julio 2020. Así lo señala un informe de análisis y propuestas sobre la polémica legislación elaborado por la mesa de Hábitat de la Fundación Pensar, el centro de políticas públicas del Pro.

A pesar de que la normativa se encuentra vigente, la discusión avanza con números que evidencian la imposibilidad de su cumplimiento. En No cantes victoria dialogamos con Federico González Rouco, economista e integrante de la Mesa de Hábitat de Fundación Pensar sobre los puntos principales del informe.

Los alquileres podrían tener un fuerte aumento en agosto.

"En líneas generales, la ley tiene buenas intenciones", dijo. "La discusión que empezó en 2017/2018 vino a actualizar una regulación que hacía 30 años no tenía casi ningún cambio", opinó González Rouco. Los principales puntos de la legislación que tomaron desde la Fundación Pensar para su análisis fueron cómo se fija el precio del alquiler y cómo evoluciona, la garantía, la extensión del plazo, el registro del contrato y la devolución del depósito.

La población joven de la Argentina representa el 42% de los inquilinos del país

En la Argentina, 2,4 millones de hogares alquilan. "Esto representa 18% del total de hogares del país". Mayormente los alquileres se concentran en los centros urbanos: la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires aportan el 50%, mientras que otro 20% está en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En zonas mas alejadas hay una menor cantidad de inquilinos.

Por otro lado, si bien la población joven de la Argentina representa el 42% de los inquilinos del país, en los conglomerados urbanos asciende a "70% de los hogares a cargo de personas entre 25 y 35 años que alquila". A su vez, dentro del segmento joven, la mayoría accede a la vivienda a través del alquiler: en la ciudad de Buenos Aires, el 70% de los jóvenes alquila, en contraposición a un 35% de adultos (entre 35 y 65 años) y a un 14% de los mayores de 65. En Córdoba, el 52% de los jóvenes alquila, frente a un 20% de los adultos y un 7% de los adultos mayores. Algo similar sucede en Mendoza, donde alquila el 55% de los jóvenes, el 19% de los adultos y el 8% de adultos mayores.

Las familias jóvenes son quienes más alquilan

Índice Contratos Locativos (ICL): generan un shock de aumento

En la ley de alquileres se estableció que los contratos fijarían su aumento una vez al año en base al ICL que es el promedio entre la inflación y los salarios. "A partir de la convertibilidad y la prohibición de indexación quedó todo en un gris. Entonces se dieron arreglos por izquierda que no eran ilegales, pero no terminaron de estar claros. Por eso la ley crea este indice y lo hace compulsivo". Fue un intento de ordenar y poner una referencia para la evolución de precios en los contratos de alquiler.

El economista analiza que el hecho de que el aumento suceda una vez al año produce un "shock" en los inquilinos que de un momento a otro "el alquiler le va a aumentar un 46 o 48 %. Se puede pensar que entonces una renta de 25.000 pesos pasaría al siguiente mes a costar 37 mil pesos. El tema entonces es que los salarios no aumentan en esa proporción".

Desde el lado de los propietarios "el monto va perdiendo capacidad de compra durante once meses". Por lo que esto fue generando una distorsión en el valor inicial del contrato que es algo que no está regulado en la normativa. De todas maneras, González Rouco explica que en los últimos 13 años los alquileres perdieron frente a la inflación, sin embargo "sería más razonable aumentos en períodos menores" que morigeren el aumento de pronto.

Inquilinos en apuros: entre garantes y "el valor de entrada"

Al momento de firmar un contrato la búsqueda de garantes propietarios y el costo entre depósito, honorarios y primer mes de alquiler vuelven muy complejo el acceso a la vivienda para muchas personas. En la normativa vigente se flexibilizó el carácter de los garantes ya que pueden no ser propietarios. Sin embargo el hecho de que lo que se ofrezca es que el inquilino busque dos propuestas y el locador debe elegir. Desde Fundación Pensar señalan que esta situación no colabora con la "discrecionalidad" de un propietario que "sin razón aparente" pueda rechazar lo que se le ofrece. Por eso sugieren que " se elabore algún programa para amplificar el uso de garantías no propietarias". Lo cierto es que ni siquiera para el dueño son beneficiosas las propiedades como garantías ya que son de difícil ejecución mientras que "un seguro de caución o una garantía bancaria son infinitas veces más rápidas y fáciles de cumplir".

