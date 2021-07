Dólar blue: ¿qué ve el Gobierno que el resto de la ciudadanía no?

El dólar blue cotiza en $182, 50 y acumula así una suba de $14, 50 en lo que va de julio. El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, dijo, según sus fuentes, que si bien el Gobierno aún no ha aparecido, sí tiene una estrategia ante esta nueva corrida cambiaria.

"La novedad es que tampoco ayer hubo intervención indirecta del Estado en el mercado", comentó Burgueño al aire de Uno Nunca Sabe.

Respecto de las subas mencionó que si bien "hay un aumento constante y firme, de un peso por día, no hay un salto severo y duro. Lo que pasa es que ya vamos 15 pesos acumulados e, insisto, sin intervención de las manos amigas". Lo que le hace pensar al economista que "ellos -por el Gobierno- saben algo que nosotros no o están midiendo algo que nosotros no sabemos".

"'No vamos a decir cuál es la estrategia, pero tenemos la situación dominada', dicen desde el Gobierno", comentó Burgueño luego de consultar con sus fuentes oficiales. Y él agregó: "Yo pienso que están mirando hasta dónde llega la demanda del dólar blue".

Para Burgueño, el Gobierno dejaría correr el dólar blue y luego lo bajaría abruptamente.

Por otra parte, el economista mencionó que esas mismas fuentes le dijeron que hoy el mercado paralelo mueve 5 millones de dólares, "lo saben porque son dólares que se restan de la circulación oficial, o sea que hay una forma de medirlo. En momentos normales, con argentinos viajando al exterior y turistas llegando, es un mercado de 17 millones de dólares".

"Esto quiere decir que con un millón de dólares hacés un desastre, mientras que con 500 mil dólares el Estado pone el valor donde ellos quieran", mencionó el economista, pero hizo una salvedad: "El tema es que el Gobierno debe tener a la persona correcta para que haga eso".

Por todo esto, el especialista económico especuló: "Yo creo que habrá un shock sobre el tipo de cambio, no será en el dólar blue directamente, pero lo va a afectar. En poco tiempo veremos algo sobre el CCL o el MEP, para bien o para mal".

Así, concluyó con un mensaje para la audiencia: "Prudencia, porque si hay un atisbo de corrida le van a tirar un misil al dólar blue".