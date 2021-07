Para incentivar la vacunación, en una provincia regalarán cervezas

Resulta difícil de creer que aún después de todo lo vivido desde marzo 2020, aún haya gente que no asiste a su turno de vacunación. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de EE.UU. sino que pasa en Argentina también. Una cervecería en Tucumán decidió participar ofreciendo media pinta de cerveza a aquellas personas que concurran con su certificado de vacunación. Se trata de un incentivo para aquellos indecisos que desconfían del antídoto por los más diversos motivos.

En MDZ Radio, hablamos con René Tralice, dueño de Dot Bar de Tucumán, ideólogo de esta curiosa iniciativa. Según el ministerio de Salud de Tucumán, el alcance de la campaña de vacunación es entre los mayores de 70 años (96%), en el grupo de 50 a 70 años, entre un 89 a 90 por ciento; mientras que en el padrón de 30 años, hasta el momento un 71 por ciento fue inmunizado. Además desde ayer se abrió el registro para quienes tengan 25 años o más.

Para volver a juntarnos, para volver a abrazarnos, para disfrutar de unas birras con amig@s, para cuidarte y cuidarnos.... Posted by Dot Bar Tucumu00e1n on Tuesday, June 29, 2021

A pesar de que la campaña de inmunización en el "jardín del país" avanza rápidamente, los medios de comunicación refieren que hay una importante cantidad de personas que faltan registrarse.

"Yo tengo 33 años y me vacuné la semana pasada. Desde ayer ya pueden anotarse quienes tengan entre 25 29 años. Sin embargo, empezaron a salir noticias en los periódicos tucumanos de que a pesar de estar disponibles los turnos, había muchos jóvenes que todavía no se han anotado".

Entonces René y sus socios tuvieron la idea "inspirada en EEUU y especialmente en Miami" de hacer una promoción en la que "uno llega al bar con su carnet de vacunación y Dot Bar le regla media pinta de cerveza".

Las razones por las que las personas no asisten al turno son muy diversas. Según explicaron en Mendoza, por ejemplo, muchos dicen haberse enterado tarde o en otros casos no querían recibir la vacuna de AstraZeneca. Desde Tucumán, René señala que si bien no es claro el porqué "los jóvenes piensan que no les va a afectar este virus", pero también "hay mucha gente que no está educada y no sabe bien qué son las vacunas, qué te protege". Por fuera de ello "se le hizo mucha mala fama a la vacuna de AstraZeneca que llegó en cantidades a la provincia. Te dicen que te da dolor de cabeza o escalofríos "por lo que están reticentes a vacunarse por eso" según la apreciación del empresario cervecero.

Entre las recomendaciones a la hora de recibir el antídoto contra el coronavirus "se sugiere que no se consuma alcohol 24hs después de la vacuna". Por eso, desde Dot Bar animan a los jóvenes a "que dejen pasar uno o dos días". "La idea es generar la conciencia de que todo el mundo se vacune ya que nosotros creemos que es la manera de parar de una vez por todas esta pandemia que tanto nos ha afectado como sector gastronómico".

Desde la cervecería tucumana aseguran que "están muy contentos" porque se ha viralizado la iniciativa. Sólo en un día "fueron más de 100 personas a canjear su cerveza de manera ordenada y cumpliendo todos los protocolos". De hecho el impacto en las redes sociales supuso que los jóvenes se organizaran e incluso se alentaran unos a otros a inocularse. René cuenta que en algunas publicaciones decían "voy a vacunarme así puedo ir el viernes a la juntada".

Escuchá la nota completa acá.