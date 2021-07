Ganancias Deportivas: advierten que quienes ingresen hoy podrían cometer un delito federal

Desde hace más de un año, miles de personas de San Rafael, Mendoza, están inmersas en un sistema online conocido como Ganancias Deportivas que les pide dinero para ser parte de esta plataforma online. Supuestamente es a modo de inversión: con esa plata "gurús deportivos" hacen apuestas futbolísticas y depositan las ganancias a cada "inversor". Así, hubo quienes vendieron bienes personales de gran valor, como autos y terrenos, a fin de ser parte de esto que se teme es una estafa piramidal.

De hecho, semanas atrás la fiscalía de San Rafael determinó que hay pruebas de que Ganancias Deportivas podría ser una estafa y remitió el expediente a la Justicia Federal para que decida. El fiscal a cargo de la investigación, Javier Giaroli, habló hoy en MDZ Radio.

El paso a paso de la investigación por Ganancias Deportivas

Giaroli contó que la investigación comenzó a partir de un llamado del conductor de No Tan Millennials, Nicolás Attías, quien le planteó la inquietud sobre Ganancias Deportivas. "Debatimos con mi personal y la votación dio en contra, es decir que me dijeron 'no nos metamos con esto'. Pero advirtiendo la trascendencia y el perjuicio que podía generar, finalmente iniciamos esta investigación", recordó el fiscal.

Aquello fue en febrero y hace algunas semanas llegó a la Justicia Federal. "Las conclusiones las va a dar una sentencia, a través de un juez que dirá si esto es una estafa y condenará o dará la absolución. No el ministerio público, que es parcial y es el órgano acusador", explicó Giaroli.

Sin embargo, aclaró que "para la fiscalía esto sí es un fraude. Hubo 3 resoluciones jurisdiccionales de San Rafael que compartieron que estábamos en una estafa y las 3 causas -porque también se investiga a otras plataformas, Qubitech e Intense Live- fueron remitidas a la Justicia Federal, que ahora debe decidir si va a investigar o no y en caso de que así sea, deberá imputar".

¿Dónde está Daniel Villegas?

En estos cuatro meses de investigación, Daniel Villegas que es el principal referente de Ganancias Deportivas en la provincia, se presentó ante la Justicia, según dijo el magistrado, para determinar la legalidad del negocio base. "Se ofreció a ser el nexo entre lo que necesitábamos para archivar la causa y la gente de Costa Rica. Luego de un par de días presentó en la fiscalía el alta de constitución de Ganancias Deportivas online Sociedad Anónima en Costa Rica, que fue la primera y última documentación que remitió".

Villegas dio una entrevista a No Tan Millennials, defendió el supuesto sistema de apuestas y dijo que más de 40 mil personas de San Rafael están en la plataforma. Un número demasiado elevado que podría generar un drama mayúsculo a nivel político y social inclusive en el sur de la provincia de Mendoza. Sobre eso, el fiscal se mostró cauto: "yo no sé si creer o no en la veracidad de esos números, que a veces se inflan para conseguir más adeptos", tranquilizó.

Villegas ya no da entrevistas y localizarlo luego de estos avances judiciales, ha sido imposible. Giaroli sabe que informó a la Justicia que iba a salir del país con destino a Monterrey, México el 8 de julio y que vuelve el 15, "supuestamente se va a un partido de fútbol".

Sobre los motivos por los cuales Ganancias Deportivas cambió su denominación web y ahora se llama GD enlinea, el fiscal dijo que no sabe los motivos pero que se puede especular que lo cambiaron con el fin de "eliminar las restricciones y alertas que están emitiendo los distintos países para advertirle a la gente que no se meta en esta plataforma".

Las consecuencias legales para quienes "inviertan" hoy

Finalmente, Giaroli explicó que ahora si una persona decide poner su dinero en Ganancias Deportivas y a su vez incluye a otra persona se expone a un problema legal.

"Acá hay 2 delitos investigados: la captación de fondos, prevista en el artículo 810 del Código Penal, que se comete con el sólo hecho de ofrecerle a una persona que invierta dinero en esto. Delito de naturaleza federal" y además, "si esa persona sabe que el negocio es un fraude, está siendo partícipe del delito de estafa", concluyó.