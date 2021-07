Por qué es importante que las personas mayores de 30 se vacunen

En Uno Nunca Sabe habló el doctor Enrique Baldessari, jefe del departamento de medicina interna a cargo del programa de atención integral de pacientes post covid de la Fundación Favaloro. Explicó el peligro de que jóvenes de entre 30 y 40 años no se quieran vacunar.

Se conoció que un alto porcentaje de personas que tienen entre 30 y 40 años no se ha puesto ninguna vacuna contra el coronavirus. Beldesarri opinó que esto se debe a que "hay muchos temores, probablemente infundados, acerca de los problemas vinculados a la inoculación".

El médico dijo que esto no sólo pasa en Argentina, sino a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos se estima que el 35% de la población no quiere inocularse. Esto "´puede ser por la difusión de información errónea o malinterpretada", es que "con la pandemia las discusiones médicas, que antes estaban en los ámbitos académicos, han pasado a los medios".

Astrazeneca ha registrado 1 caso cada 500 mil aplicaciones de trombosis.

Entre los peligros de que esta población no se quiera aplicar la vacuna contra el coronavirus Baldessari señaló que "si hay un grupo de gente que no se inocula, eso permite que siga habiendo circulación del virus y que éste mute, por lo tanto se vuelve más contagioso o más letal inclusive".

Ante una situación similar, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplicó medidas de ingreso restrictivas a cines, restaurantes y otras actividades que no son esenciales para quienes no estén inoculados. Consultado Baldessari sobre si esto le parecía acertado, dijo a modo personal que no, que desde su punto de vista no se puede obligar a nadie a que se vacune si no quiere hacerlo.

Finalmente, el médico insistió en que los efectos adversos graves de las vacunas son muy pocos. Y que la mayoría de las consultas que reciben los profesionales es por la posibilidad de producir coágulos, a los que respondió que "se ha dado 1 caso en 500 mil y la probabilidad de muerte es más baja aún", por lo que dijo que "no es significativo".

Aquello sólo con la vacuna Astrazeneca, con el resto no se han registrado esos efectos adversos tan complejos. De todos modos, "no hay una contraindicación para vacunarse con Astrazeneca, esa es la realidad", concluyó Baldessari.