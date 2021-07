Para asegurar su banca, Facundo Manes suma una nueva aliada

El GEN definió esta semana que formará parte del armado de alianzas de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y en el territorio bonaerense. Margarita Stolbizer, presidenta de se ese partido, habló con MDZ Radio y se mostró entusiasmada con la candidatura de Facundo Manes.

Stolbizer aseguró que su ingreso en la coalición tiene que ver con el apoyo a la postulación del neurólogo Facundo Manes. "Me genera mucho entusiasmo poder acompañarlo. Hace muchos años que estoy vinculada con él, insistiendo en que debe participar en la política. Es una persona que aporta ideas, contenido, visión de futuro y su agenda incluye la educación, el trabajo, la ciencia y el conocimiento”.

Desde lo partidario, pretenden lograr una alternativa que no esté dentro de la polarización. “Ofrece la posibilidad de competir desde un discurso de no grieta, no descalifica a sus adversarios, ni es de agraviar a nadie, es una persona de diálogo. Hace un gran aporte, porque eleva el nivel del debate y pone otros temas en la agenda pública. Como partido político tomamos la decisión de insertarnos dentro de la coalición porque nosotros venimos de quedar afuera, sin representación”, afirmó la representante del GEN.

“En esa polarización hemos quedado con poca intervención en el debate, por eso queremos figuras más moderadas. Nos gustaría un sistema político más abierto y diverso, pero lo cierto es que se ha ido cerrando cada vez más. Dentro de todos los que participan en el escenario político electoral, Manes es una figura que tiene una capacidad de convocatoria muy fuerte hacia sectores independientes y a su vez sabe conformar equipos de trabajo”.

Stolbizer cree que en la Ciudad son muy altas las posibilidades electorales de Cambiemos, porque tanto Horacio Rodríguez Larreta como María Eugenia Vidal tienen un capital muy fuerte y no descartó la posibilidad de integrar la lista de Facundo Manes, si recibiera su invitación.