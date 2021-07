Cómo se vive en el distrito donde todos los habitantes están vacunados

La campaña de vacunación en Argentina superó las 30 millones de dosis. Aunque su gran mayoría son sólo la primera y resta un gran trabajo por delante, hay distritos donde la inmunización ya alcanza al 100% de sus habitantes con el esquema completo. Esa es la realidad de Punta Indio, un distrito de la provincia de Buenos aires con 13.000 personas ya inmunizadas contra el coronavirus.

En No cantes victoria dialogamos con Hernán Yzurieta, intendente del partido de Punta Indio. A 113 km de La Plata este distrito logró inmunizar al total de su población mayor de 18 años. "Hemos logrado con un trabajo local, pero con el plan nacional sobre todo con una logística que no se cortó nunca. Una gestión en el distrito que se hizo con la oposición incluso de cortar con ese discurso en contra de la vacuna".

Hernán Yzurieta, intendente del partido de Punta Indio

El jefe comunal insistió en que los adultos de su localidad están vacunados hace más de una semana porque pudieron hacer un gran trabajo de inscripción. "No se discutió en Punta Indio cuando algunos dirigentes sin fundamentos empezaron a hablar en contra de la vacuna y eso agilizó muchísimo la campaña porque los convencidos fueron el primer día y los que no, fueron viendo cómo nos vacunábamos y empezaron a entender que esa era la tarea en la pandemia". Por eso, Yzurieta remarcó que "la verdadera noticia es que la campaña a nivel nacional va a ir dando muchos `Punta Indio`".

Se trata de un distrito muy conectado a la capital de la provincia de Buenos aires y al conurbano en general. "La ciudad cabecera es Verónica y después hay otros pueblos más rurales. Pero es una ciudad que tiene una relación constante con La Plata en términos comerciales, de relaciones familiares y con muchos chicos que estudian allá o derivaciones cuando la situación médica supera la complejidad que hay en Punta Indio". Sin embargo, el jefe comunal aclara que se trata de un partido que tiene un "sistema de salud que funciona perfectamente y muy completo".

Entre los aciertos que destaca el intendente, uno fue que pudieron "comprar a principios de la pandemia porque entendimos que iba a ser muy requerido una planta de oxígeno que reemplaza los tubos que todos los hospitales tienen. Y la verdad es que eso fue una medida re contra acertada porque la verdad es que los respiradores cuando están conectados tienen un consumo muy alto".

Actualmente aunque no se en su totalidad, se pueden ver que "empezás a encontrar en otros distritos también mucha más gente vacunada que los que no".

Los habitantes de Punta Indio están felices de formar parte del primer distrito del país que logró tener a la totalidad de su población vacunada contra la covid-19, aunque reconocen que la pandemia no terminó y hay seguir con los cuidados. El intendente explicó que "durante todo el proceso explicaron que la vacuna tiene una protección muy importante que te quita la posibilidad o el riesgo de terminar con una enfermedad muy grave, pero no impide que haya algún contagio". Ese es el motivo por cual no se consideran "una aldea aparte de lo que está pasando porque seguimos estando en pandemia. De hecho sigue habiendo casos pero que se transitan de una manera leve en sus propias casas sin complicaciones. Estamos -continuó Yzurieta en fase tres y tenemos casi toda la actividad comercial funcionando".

La historia de este pueblo que logró la inmunización de sus mayores de 18 años es una postal de lo que se espera pueda ser cuanto antes el relato de muchos otros "Punta Indio" en Argentina.

Escuchá la nota completa acá.