Manifestaciones en Cuba: ¿cuál puede ser el desenlace del conflicto?

En una inédita protesta contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel miles de manifestante levantan la bandera de Cuba para reclamar por la escasez de alimentos y medicamentos. En el programa No Tan Millennials los analistas internacionales Diego Guelar y Jorge Castro analizaron la situación de la isla.

Las manifestaciones comenzaron de forma espontánea por la mañana del domingo 11 de julio, alterando la tranquilidad típica del día y generando repercusiones internacionales. La pandemia del coronavirus sumada al estancamiento económico y la desconformidad de muchos ciudadanos con el régimen revolucionario, lograron poner en foco las malas condiciones de vida que tienen actualmente los pobladores de la isla. "Patria y Vida", "Abajo la dictadura", resonaron por las calles de la ferviente Habana.

El analista Diego Guelar opinó en MDZ Radio sobre el panorama sociopolítico que vive Cuba. “El régimen actual cubano está muy lejano a los ideales revolucionarios originales y es más bien una dictadura clásica que espero respete esta voluntad de la gente de manifestarse en la calle”.

Fidel y Raúl Castro, líderes de la revolución cubana.

Según Guelar, el régimen está muy lejos de ser democrático, no se reconoce una representación de la oposición y muchos de sus líderes debieron exiliarse. O se es revolucionario o se es antirevolución, a favor de los Estados Unidos. “La revolución cubana es un capítulo muy importante dentro de occidente, en el marco de la conformación de las democracias de los países latinoamericanos, así que esperemos que pueda hacer ese cambio a un país democrático”.

El especialista puntualizó sobre las intervenciones extrajeras, aseverando que son malas, ya que estos procesos deben tener la dinámica de cada pueblo. “El pueblo cubano tiene que sentirse acompañado por los demás países, pero las invasiones o intervenciones son siempre negativas. Este proceso va a tener una mecánica interna, no creo que este signado entre China o Estados Unidos o como sucedió durante la Guerra Fría con la Unión Soviética y Norteamérica. La Cuba de hoy no es la de Fidel Castro, no creo que la competencia que existen entre estos bloques influyan dentro de las decisiones internas”.

¿Un régimen sin líderes?

El Che Guevara y Fidel Castro, llegando a La Habana en 1959

Por su parte, el analista internacional Jorge Castro destacó que se trata del proceso de la revolución cubana que tiene 62 años de antigüedad. El promedio de edad del grupo que compone el partido comunista es de 82 años. El ex presidente Raúl Castro cedió su presidencia a Diaz-Canel al cumplir 89 años, es un proceso que data de mucho tiempo y continuará un poco más.

“El riesgo que enfrenta el sistema político cubano es que podría colapsar, porque no hay una posición organizada que tenga capacidad como para tirar abajo el sistema dominante”, dijo Castro.

Hay un reclamo de gran parte de la población cubana por las condiciones de vida "que son insufribles". La propuesta que ofrecen los manifestantes es poder emigrar de la isla, que es lo que ha hecho la juventud cubana. “El último elemento que agravó la situación fue la pandemia ya que Cuba está aislada en recursos sanitarios. El sistema económico está colapsado y su incapacidad de crecer en términos de la economía global del siglo XXI es notorio”, concluyó Castro.