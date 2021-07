Tiene 23 años, creó una app que fue premiada por la NASA y ahora disertará en el Women Economic Forum

Cuando se dice que en Argentina hay mucho talento, es porque lo hay. Generalmente el reconocimiento del mismo suele venir más de afuera y no tanto "empezar por casa". Julieta Porta no es la excepción. Esta mendocina de tan sólo 23 años fue premiada por la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), pero en su país prácticamente nada. Es que en enero fue premiada junto a su equipo, entre 2300 proyectos del mundo, por crear una start-up llamada Flut-Mapper, que provee información en tiempo real sobre inundaciones.

La estudiante de ingeniería comercial visitó los estudios de MDZ Radio para compartir su inspiradora historia. Entre los problemas medioambientales para solucionar, eligieron "las inundaciones porque son la principal catástrofe de América Latina, es decir la que genera mayor cantidad de muertes y la mayor cantidad de costos en años económicos".

La NASA lo que pedía es que creáramos una aplicación en el formato de hackaton de 48 horas para poder mapear las inundaciones y brindar información correcta para la gente que toma decisiones de salvar vidas, de estrategias de ahorro y prevención y de cuidado de la población y de la infraestructura que es lo más importante que tenemos.

La start-up Flut Mapper está compuesta por Julieta Porta (23), estudiante de Ingeniería Comercial; Sebastián Calvera (23), ingeniero mecánico; Sergio Dubon (25), ingeniero químico y estudiante de Telecomunicaciones; y Wenceslao Villegas (23), estudiante de Ingeniería en Sistemas. Aunque en su gran mayoría son mendocinos, la empatía por las inundaciones que no abundan por estas zonas vino de Sergio Dubón que es de Guatemala y les contó "cómo desaparecen barrios enteros". Si bien en Mendoza aún no es un tema de agenda, la idea fue pensar globalmente. "Con el calentamiento global y el derretimiento de los glaciares, las inundaciones van a pasar a ser un problema muy importante" por lo que señala Porta "es crucial poder adelantarse".

Este emprendimiento empezó como uno de tantos intentos en los que fracasaron hasta lograrlo. Porta destaca lo importante que es equivocarse y seguir haciendo. "Nosotros somos la prueba de que sí se puede" afirmó. Actualmente están en contacto con inversores de todo el mundo principalmente privados ya que aún no los convoca ningún estado nacional para adquirir su tecnología.

Hoy su invitación para participar como oradora proviene de Ecuador, para representar a Mendoza y Argentina en Womens Forum del prestigioso World Economic Forum para hablar del futuro y la sustentabilidad de los proyectos en América Latina. Julieta Porta invita a pensar en los temas que se vienen en el mundo y que ya se están discutiendo.

Con lo rápido que avanza la tecnología va a llegar un momento dónde en lo único que vamos a poder innovar es en nosotros mismos, en la creatividad y en poder trabajar en equipo. Crear soluciones que las máquinas no. Y no vamos a poder hacer oídos sordos al tema del cambio climático y a las crisis porque la brecha de desigualdad en la población es cada vez mayor. La gente tiene muchas necesidades y no nos podremos dar el lujo de perder un hospital o una vivienda por una catástrofe que es natural pero está siendo agravada por la mano del hombre.

En este sentido la estudiante de ingeniería comercial destaca que debe ser un acuerdo entre el sector público, privado y académico de pensar las sociedades desde una "economía de triple impacto". Este será el tema de la exposición en el Foro Económico Mundial a desarrollarse en noviembre en Ecuador.

Además vale destacar que la joven mendocina no sólo representa a la provincia y el país en el mundo, sino también el sueño posible de muchas mujeres que hoy están participando como referentes en sus disciplinas. "Es un desafío porque hay pocas mujeres, pero los lugares están. El resto es convivir con formas distintas de pensar y equivocarse. Si no te equivocás, no estás innovando".

Escuchá la nota completa acá.