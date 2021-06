Santiago Maratea quiere trasladar a un elefante mendocino a Brasil y una fundación se niega

La conversión de zoológicos en ecoparques tomó un buen tiempo. Aún faltan numerosos animales por ubicar en lugares apropiados para que pasen los últimos días de sus vidas. El abogado de la Fundación entrerriana Tekove Mymba, presentó una denuncia penal contra la Associacao Santuario de Elefantes Brasil y le pide a la justicia que ningún elefante se siga yendo del país ya que existe en Argentina un espacio adecuado para ellos. El problema se da por el cuidado de seis elefantes que se encuentran en distintos zoológicos de nuestro país y que una asociación privada quieren llevárselos a Brasil.

Hace varios años la ex modelo internacional Daniela Cardone realizó un censo con todos los elefantes que había en Argentina. Ella -como el influencer Santiago Maratea- creían que era un destino feliz para que los elefantes terminen sus vidas, sin embargo esto no fue del todo cierto. Según explicó el abogado Francolino “a ese lugar llevamos dos elefantes que se les murieron y nadie explicó que les pasó”. El leguleyo comenzó a representar a Juan Manuel Paccot, un biólogo que se encuentra al frente de la fundación entrerriana Tekove Mymba, que está luchando para que los seis elefantes que quedan en el país, sean trasladados a su santuario.

En MDZ Radio dialogamos con Daniela Cardone actriz, modelo y madrina de la Fundación Tekove Mymba para interiorizarnos sobre la situación de estos mamíferos gigantes. "Son muy pocos los animales que han logrado irse de los ex zoológicos" y están como presos "por el egoísmo del ser humano de que estuvieran disponibles para irlos a ver". Esta mujer apasionada por los elefantes cuenta que eran una población importante en nuestro país entre especímenes africanos y asiáticos. "Estaba Pelusa en La Plata, Mery en Entre ríos, Pupi y Cuqui que son africanas y Mara en ecoparque de Palermo. El único macho Tamy que con Pocha tuvo a Guillermina en Mendoza, la primer elefanta nacida en cautiverio. Y Kenya la otra africana".

En el único lugar del país en el que no dejaron ingresar a esta apasionada por los gigantes fue en Mendoza. Se argumentó una serie de medidas por parte de las autoridades del zoológico y luego también de medio ambiente. Simplemente se dejó a la ex modelo afuera aunque ella manifestara su buena voluntad para cumplir con lo que se le pidiera en términos de cuidado.

Para el abogado Francolino no hay dudas que estos animales se tienen que quedar en el país porque trasladarlos, “sería casi una misión suicida”. Por este motivo presentó una denuncia ante la justicia donde no sólo pide que estos elefantes no sean llevados al país vecino, sino que también le informa de “un posible delito que incluye fuga de capitales”. Según se puede leer en la denuncia le pide al juez que “investigue este acuerdo de traslado entre el zoológico de Mendoza y de la Associacao Santuario de Elefantes Brasil porque podría estar ocultando remesas dinerarias hacia el exterior y/o retiro de activos de dudosa procedencia, en franca violación a las normas cambiarias argentinas”.

Por su parte, Daniela Cardone retrata el Santuario de Colón en Entre ríos que cuenta con 1.200 hectáreas donde se alojan muchos animales en peligro de extinción y están habilitados por el gobierno provincial y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. "Lo único que quiero es que lo poquito que les queda de vida lo puedan vivir en libertad, en paz". En ese lugar "están entrando de La Rioja los búfalos y yacarés. Hay muchos animales exóticos. En esta semana podría entrar un oso rescatado y toma tiempo reinsertarlos". Sin embargo, según explican desde la Fundación Tekove Mymba, "las autoridades de Mendoza cerraron un acuerdo con un santuario brasileño que tiene menos de 28 hectáreas en recintos construidos que pide que se les done dinero para mantenerlos, y que no tienen ni veterinarios ni gente especializada en flora y fauna dentro de la conformación de su estatuto, ya que sólo cuentan con una técnica veterinaria. Queda claro que este lugar es una sociedad anónima a cargo de personas inexpertas que el único fin que persiguen es recaudar plata. Basta ver las fotos de la elefanta Mara, que fue llevada a ese lugar, para entender que en Brasil no reciben los cuidados adecuados”.

Escuchá la nota completa acá.