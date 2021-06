¿Conviene vacunarse cursando un embarazo?

A fines de mayo se habilitó la vacunación en Mendoza de "personas gestantes mayores de 18 años con alta exposición a COVID-19 y con comorbilidades". Se realiza de acuerdo a la demanda espontánea sin necesidad de inscripción previa. A principio de junio se sumó provincia de Buenos aires que propone "universalizar" la vacuna a todas las embarazadas.

A pesar de tener garantizado el acceso a la inoculación, muchas personas aún presentan dudas sobre los riesgos que tiene recibir o no la vacuna cursando un embarazo. En MDZ Radio dialogamos con Leonardo Mezzabotta, médico obstetra y Jefe de obstetricia del Hospital Argerich y del Sanatorio de Los Arcos para despejar consultas.

El obstetra comenta que participó de una reunión con el Ministerio de Salud de la Nación en la que se actualizó a los profesionales en los números en cuanto "al impacto del covid en embarazadas en el 2021". Como muchos otros elementos, hay información que entre el año anterior y este se modificó. "Lo que se había dicho en los peores meses de la pandemia durante el 2020 es que el riesgo de contagiarse y/ o hacer un cuadro severo de covid en las mujeres embarazadas era similar al de una mujer de la misma edad no embarazada, hoy se piensa otra cosa". En esta segunda ola las investigaciones mostraron que "el impacto es mayor en personas gestantes".

"Si bien no hay mayor letalidad, las cifras por mayor número de casos y de cuadros graves de covid van aumentando". Pero con el dato de contexto que "esta mayor gravedad se da cuando hay comorbilidades". El médico del Hospital Argerich aclara que no sólo las propias asociadas al covid como puede ser la inmunosupresión, sino las típicas del embarazo como la hipertensión, diabetes u obesidad. Estas condiciones llevan a una mayor frecuencia de un cuadro grave".

Cuando pensamos en términos de vacunación, pensamos en riesgo/beneficio. El Dr Mezzabotta señala que se debe "poner en la balanza por un lado la seguridad de la vacuna que hasta el momento no existe información suficiente para ser categórico y decir `todas las embarazadas deben vacunarse´ y por el otro lado el riesgo del covid que es más riesgoso de lo que era, pero todavía sigue vinculado a ciertas condiciones clínicas (hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, etc)". Por estos motivos, a la fecha todavía la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación sigue siendo inocular a las embarazadas en aquellos casos en que el riesgo es mayor.

Actualmente para recibir la inoculación si se está cursando un embarazo hay dos condiciones: tener comorbilidades o desempañarse en un trabajo con mucha exposición al contagio. "Esta modificación supone un aumento en la población de embarazadas a vacunar ya que a las patologías definidas como de riesgo para covid deben sumarse las más habituales en un embarazo. Por lo que probablemente -continuó el obstetra- una de cada cinco embarazadas va a tener elementos que justifiquen ser vacunadas". Adivirtió, no obstante, que "todavía no se recomienda a todas en general".

En el caso de que la persona gestante no posea enfermedades preexistentes, lo que se aconseja es "consultarlo con la mujer explicando los riesgos y los beneficios". No hay nada en contra de que se vacunen si quieren. "No tenemos -los especialistas- información suficiente para sugerirlo si no tiene comorbilidades o por su trabajo está muy expuesta".

En la obstetricia "es muy importante consensuar con la mujer qué hacer y qué no hacer dando la información adecuada" ya que después de todo sigue siendo una vacuna optativa.

Por otra parte el obstetra comenta que no hay ninguna diferencia entre las distintas etapas del embarazo para recibir la vacuna. Sin embargo "se sabe hoy que las personas gestantes que desarrollaron un cuadro severo fue en el tercer trimestre".

