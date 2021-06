Vuelos cancelados: Roger Zaldivar denunció que se perdieron cinco córneas para trasplantes

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva restricción, en esta oportunidad dirigida a las personas que se encuentran en el exterior: hasta el 9 de julio solo podrán regresar al país un máximo de 600 personas por día, cuando hasta el momento el cupo era de 2.000. Esto generó un gran inconveniente para muchos argentinos que debían volver en estos días, pero que sufrieron la reprogramación de su retorno.

Sin embargo, esta medida va más allá, ya que actualmente hay pacientes que necesitan ser trasplantados, con órganos que vienen desde el extranjero y que por el momento no podrán ingresar al país.

Esta situación quedó descubierta a partir de una publicación de Twitter que realizó el oftalmólogo Roger Zaldivar, en la que denunció que hay "5 córneas de donantes perdidas provenientes de USA por vuelos cancelados. Sin visión y aislados".

MDZ Radio dialogó con Zaldivar, quien agregó: "No esperaba tanta repercusión, pero bienvenido sea que se blanquee esta situación que no puede pasar desapercibida. Más allá de la gente varada que ya es un problema, hay mucha gente sufriendo porque que no puede recibir su trasplante a tiempo".

"Hoy las córneas quedan tiradas en una caja, hay tejidos que tienen horas de supervivencias, si esto no se piensa en como solucionar, se pierden".

Además explicó que hay un 42% de personas que necesitan ser trasplantadas y sus córneas provienen de Estados Unidos. Frente a esta situación agregó: "Con estas cancelaciones de viajes se hace inviable traer córneas del extranjero. La mayoría de las personas que necesitan esto es porque ya ven mal, lo necesitan, además del esfuerzo económico que se hace para comprarlas".

