Nuevas restricciones: estas son las aerolíneas que ya no operan en el país

El Gobierno nacional dispuso una nueva medida para frenar el ingreso de la variante Delta del coronavirus al país que ayer entró en vigencia y dura hasta el 9 de julio. Sólo se admitirá la entrada de 600 argentinos o residentes permanentes en el país. Antes se trabajaba con un cupo límite de 2.000 por día y ya "era difícil", pero con las nuevas restricciones, las empresas del sector empiezan a hablar de "un cierre virtual de fronteras" y pronostican lo peor para el corto plazo.

A su vez, el sector turístico señala que no hay desde el gobierno de Alberto Fernández claridad con respecto a las vacaciones de invierno. Por lo que una actividad que es pura planificación hoy se ve afectada doblemente por las restricciones y la falta de previsibilidad. Adolfo Raso, Gerente de Ventas de Despegar en diálogo con No cantes victoria cuenta que aunque los vuelos domésticos muestran una importante recuperación, lo cierto es que "hace meses se viene dando un acortamiento en el tiempo de antelación con el que se compra un pasaje". "Antes era mucho más común que la gente se tome unos cuantos meses de anticipación para buscar las mejores tarifas y opciones y para planificar su viaje". Esto significa que "las personas pueden recién ahora estar decidiendo sobre viajes del próximo mes".

La oferta aerocomercial se contrae cada vez más en Argentina. Esto tiene un impacto negativo en los precios pero también en la continuidad de las conexiones. Raso explica que "mientras menos opciones hay, los precios aumentan más". "Se ve especialmente en vuelos internacionales en los que la oferta está muchísimo más restringida que en una situación de normalidad".

Uno de los efectos "positivos" de la pandemia, aseguraron desde Despegar, es que hay mucha oferta de pasajes flex en el que los cambios no son penalizados. Por lo que si hay que modificar la fecha, es una simple gestión en la página o en la aplicación "Mis viajes" por la que la empresa se comunica con sus clientes.

Desde el Foro Argentino de Consultores de Viajes (FACVE) realizaron una estimación, en un comunicado, del impacto de un nuevo cierre para la industria. "Según las últimas cifras oficiales, la crisis causada por la pandemia COVID-19 redujo los arribos y las partidas internacionales en un 77%".

En MDZ Radio hablamos con Daniel Hana, Presidente de FACVE que señalaba que estas medidas son "un cierre virtual de fronteras". "Esta fuga que se está generando con las aerolíneas va generando una pérdida de conectividad. Su recuperación para que esas u otras empresas aéreas retomen Argentina entre sus estrategias comerciales lleva muchísimo tiempo de planificación". Por lo que desde FACVE consideran que "este daño es prácticamente irreparable. Esta medida no solo tiene un fuerte impacto en el corto plazo sino en el mediano y largo plazo para todas aquellas empresas y personas que necesitan para su desarrollo del intercambio con el mundo".

"Esto no sólo afecta a quienes salen de viaje, sino también al turismo receptivo y por tanto al ingreso de divisas. Esto porque vamos a tener un país que no tiene conectividad. Entonces no se podrá desarrollar el turismo emisivo con el rol clave que tienen las agencias de viajes como grandes generadores de empleo, pero tampoco vamos a poder estar atendiendo la demanda de Argentina como destino y esto se va a perder de una manera que será muy difícil recuperar.