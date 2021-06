Comienza una semana clave para el dólar blue: lo que hay que saber

El economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, hizo un análisis de los mercados internacionales y, a nivel interno, también se refirió al dólar blue. Insiste en que el Gobierno no va a permitir una corrida cambiaria, mientras que el gran cuestionamiento es si se mantendrá en los valores actuales o puede bajar.

Análisis macroeconómico

Leyenda

El viernes Argentina descendió en el índice MSCI, que degradó al país de "emergente" a "mercado independiente". A partir de esto, Burgueño estuvo atento a las cotizaciones de acciones, de empresas, de obligaciones de negociables, de bonos, de ADR y hoy concluyó: "Para ser 'un pelín' optimista debo decir que no fue tan bravo".

Lo que sucede es que "había empezado el viernes con todos los índices para abajo, sobre todo las acciones de las empresas argentinas que cotizan en el exterior (ADR), los bonos y los bonos de la deuda. Sin embargo, el día terminó con compra, es decir, con gente que piensa: 'ojo que a este precio vale la pena comprar'. Y eso siempre es bueno, no fue una caída demoledora ni estrepitosa", comentó el especialista.

Y se refirió de igual modo, es decir con cierta celebración, a lo ocurrido en el mercado del dólar blue. "Subió sólo $2, no hubo una corrida alarmante de pesos a dólares ni se vivió lo de septiembre del año pasado. No fue tan dramático el cierre, como se esperaba".

¿Por qué Burgueño se mostró positivo, pese a que las noticias no son buenas? "Creo yo que esto indica que Argentina está en el peor de los suelos, que peor no le puede ir. Creo que hay una expectativa del mercado de que estamos en el peor momento, que las empresas argentinas más bajo no pueden cotizar, que los bonos menos no pueden valer, que la brecha con el dólar mayor no puede ser. Cuando estás en esta situación quiere decir que estamos en el piso, y ojalá que sea así", justificó.

De todos modos el economista aclaró que "con esto no quiero decir que estemos haciendo todo bien, todo lo contrario".

Dólar blue

El dólar oficial promedio cotiza en $100,59 para la venta.

El dólar blue abrió hoy en $174 para la venta y $171 para la compra. "Si seguirá subiendo o llega hasta acá no lo sé, pero sí puedo decir que el Gobierno no va a dejar que el dólar se dispare. No va a permitir una corrida, y está bien, porque sino la economía sería irrespirable, no estamos en condiciones de que eso pase".

En cierto que en 15 días el dólar blue aumentó de 155 a 176 el viernes, "es bastante, pero el problema no es tanto el precio, sino la brecha, porque ahí sí la economía real empieza a sufrir: una brecha entre el dólar oficial y el blue arriba del 75% es irreal".

"Encima toca una etapa donde el campo puede pensar en no liquidar. Por eso, esta semana veremos de qué está hecha esta gente del Gobierno, porque todos estos análisis ellos también los hacen, en todo caso tendrán soluciones a los problemas diferentes a los que tomaría un agente racional, pero no es que desconocen los inconvenientes. Yo creo que acá el tema que hay es otra vez la interna, un tironeo que evidentemente le produce daño a la economía", concluyó Burgueño.