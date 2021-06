Crece la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue: ¿hay riesgo de devaluación?

El economista y columnista de Uno Nunca Sabe, Carlos Burgueño, analizó las posibilidades de que haya una devaluación del peso en relación al dólar después de las elecciones. Es que, según los exportadores, el dólar oficial está atrasado y están perdiendo competitividad.

Burgueño comentó que si continúan subiendo los precios a este nivel, en lo que resta del año el tipo de cambio oficial va a quedar retrasado, porque la inflación se aceleró más que el ritmo de devaluación. Pero, "desde el Banco Central dicen que el año pasado el dólar oficial subió 42% y la inflación fue 36%, con lo cual hay un colchón, y que además el ritmo de devaluación al final del gobierno de Macri también fue importante", detalló.

Por eso, "el cálculo que hacen en el Central, que es donde se mide el nivel de valor del dólar, es que hasta acá el oficial tiene espacio", pero el blue no debe escaparse.

Tras la derrota de Macri en las PASO 2019 la devaluación fue del 20%.

¿Por qué el Banco Central no continúa con las pequeñas devaluaciones que venía haciendo? Según Burgueño, porque "no pueden hacerlo en semanas donde el MEP, el CCL y el blue están alterados. Ya que, si bien las devaluaciones que hacen del oficial son muy leves, el Central no puede subir porque envía una señal que está devaluando al otro mercado, que está alterado"

Sobre los dichos de la Consultora Morgan Stanley, que aseguraban que Argentina iba a devaluar después de las elecciones, Burgueño corrigió: "Lo que dijeron es que con una brecha del 60% es difícil manejar la economía. Y esto lo entiende el Gobierno, pero Guzmán dice algo que es una decisión tomada dentro del kirchnerismo: 'Alberto Fernández no sólo tiene un lunes post PASO sino 2 años para adelante'", concluyó.