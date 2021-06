Sputnik V: primero Rusia, después Argentina ¿cuándo llegan?

En la Argentina más de 6 millones de personas aguardan recibir la segunda dosis de la Sputnik V. Todavía no hay precisiones para conocer cuándo se completará el esquema de vacunación.

Desde el Gobierno han mencionado que este fin de semana partirán a Rusia dos vuelos para traer más dosis tanto del primer componente, como del segundo.

Por esta situación que tiene a muchos argentinos en la espera, MDZ Radio dialogó con Wanda Cornistein, médica infectóloga y jefa de Prevención y Control de infecciones del Hospital Universitario Austral, para aclarar dudas sobre la inoculación incompleta.

"Hoy disponemos de tres vacunas que son altamente eficaces con su esquema completo. Pero en el caso de la Sputnik V ya lleva un 75% de eficacia en lo que es la respuesta inmunitaria. En el caso de la Sputnik los componentes son diferentes de la primera y segunda dosis, obviamente queremos que la población tenga las dos dosis. Lamentablemente ante la falta de disponibilidad lo que si podemos saber es que una dosis tiene cierta protección y no se sabe que pasa cuando los tiempos entre la primera y la segunda dosis se van extendiendo", explicó la profesional.

La especialista detalló que la segunda dosis constituye un refuerzo y agregó: "Creemos que uno no pierde la eficacia de la vacuna, sino que con mayor demora hace el mismo efecto de reforzar la respuesta inmunológica".

Más allá de la explicación científica en materia de importancia de la vacunación, Wanda Cornistein aseguró que no está claro el motivo de la complicación que tiene Rusia entre el primer y el segundo componente. "No hay una gran diferencia, son vectores virales solamente diferentes en sus morfología pero no parecía en términos académicos tan distintos de producir".

"Lo que hemos notado con las personas que están vacunadas, ya sea con una dosis o dos, es que han disminuido los cuadros severos de neumonía y han disminuido los ingresos a terapia intensiva. Por lo tanto estamos percibiendo el impacto de la vacunación".

Para cerrar la nota, la médica recomendó que las medidas de prevención deben continuar y agregó: "La gente no se debe relajar porque ahí es donde aumentan los casos. Recordamos que la vacuna no previene el contagio, previene la infección severa y la muerte por covid".

Escuchá la nota acá.