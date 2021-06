¿Es viable combinar vacunas contra coronavirus?

La campaña de vacunación en Argentina definió avanzar sobre más personas con la primera dosis en plena crisis de producción de los antídotos en el mundo. Según el Monitor Público de Vacunación se han aplicado 15,082,417 primeras dosis y tan sólo 3,787,691 del segundo componente. Aunque esto mostró efectos positivos, la variante Delta está afectando duramente incluso a aquellos países que cuentan con mejores números de inmunización como es el caso de Reino Unido que tiene la mitad de la población con esquema completo y aún así vive actualmente un fuerte rebrote.

La demora entre la primera dosis y la segunda trae una gran preocupación en la gente por la efectividad de la vacuna frente a las nuevas variantes. En MDZ Radio dialogamos con Jorge Geffner, Doctor en Bioquímica y especialista en Inmunología del CONICET para tener una actualización sobre los estudios que proponen la combinación de preparados.

Si se recibe la primera dosis de Sputnik V, ¿se puede aplicar una segunda de AstraZeneca? El inmunólgo explica que esta posibilidad está en estudio y que tiene altas posibilidades de ser una salida ya que la producción del segundo componente de la vacuna rusa conlleva mayores dificultades en su producción. Sin embargo, aún no cuenta con ninguna aprobación de la autoridad competente como sería la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) en nuestro país.

En el caso del Reino Unido se realizó un estudio piloto con 200 voluntarios donde se combinaron AstraZeneca y Pfizer. "Los efectos demostraron aumentar 100 veces la producción de anticuerpos" señaló Geffner. No es únicamente en aquel país sino también en Chile, EEUU, Francia y España que se está probando mezclar vacunas de Oxford-AstraZeneca con Pfizer. En ese sentido no sólo son marcas distintas sino que "sus plataformas son diferentes. Mientras que la inglesa es de adenovirus (virus inactivado) y la estadounidense es ARN mensajero".

¿Qué pasa si la primera dosis fue de Covishield, la segunda puede ser AstraZeneca? Argentina recibió a través del mecanismo de COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19/ Covid-19 Vaccines Global Access) vacunas de Covishield que fueron desarrolladas en el Serum Institute en Pune, India. Se trató de un desarrollo en base a la transferencia tecnológica del suero de Oxford-AstraZeneca por lo que es "exactamente la misma vacuna" recordó Geffner.

Carla Vizzotti habló de la posibilidad de colocar un refuerzo, es decir una tercer inoculación. Sobre esto el inmunólogo explicó que es un tema sobre el que ya se discute en el mundo. "Desde hace tiempo se pensó que se iba a incorporar un refuerzo anual, es decir a un año de la colocación de la primera dosis. Lo que modificó la variante Delta es que quizá se deba modificar el esquema de primera dosis y segunda dilatada a los tres meses. ¿Por qué? Porque hay estudios de Reino Unido que han demostrado que tanto para la Pfizer como para AstraZeneca, una única dosis protege poco". La ventaja que tenemos hoy es que pese a que han ingresado, las personas han hecho cuarentena y no hay circulación comunitaria de la variante Delta. Pero "eso en algún momento va a suceder" indicó el inmunólogo.

La inminente circulación de variantes más peligrosas que ya han doblegado la voluntad aperturista de todos los países dónde se propaga, hace pensar no sólo en un mejor y más eficaz esquema de vacunación, sino también en la "porosidad" de las fronteras. En estos días se reveló que el 40% de las personas que regresan del exterior no cumplen con el aislamiento, sin embargo no se tomaron medidas que colaboren a ese control. Jorge Geffner explica que en los países donde se pudo avanzar mucho con la vacunación, se complementó con un aislamiento obligatorio de cumplimiento efectivo por al menos diez días en un hotel dónde esto pudiera garantizarse. "Llegás, te suben a un transporte que te lleva al hotel que hayas elegido de una lista de proveedores y allí permaneces con comida y un permiso de 15 minutos diarios para salir de la habitación". Todo indica que es la única manera de controlar el confinamiento de los viajeros.

