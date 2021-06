Conflicto en las exportaciones: "El peronismo tiene un problema con las vacas"

El Gobierno finalmente anuncio una apertura parcial de las exportaciones de carne vacuna. Los productores que comercializan con el exterior lo podrán hacer en un 50%. Además, quedó prohibido despachar siete cortes populares. Esta nueva medida regirá hasta fin de año.

Gustavo Lazzari, economista y empresario, dialogó con MDZ Radio y brindó su opinión sobre la decisión que tuvo la Nación. "No hay flexibilizaciones porque partimos de algo que es inadmisible y es el no poder exportar carnes. El escenario habitual no es la prohibición de la exportación, ahora estamos en la situación donde nos permiten comercializar el 50%".

El sector del campo en su mayoría está molesto por la decisión y detallaron: "El Gobierno comete una chiquilinada, esto no está bien intencionado, es petulancia y una arrogancia inadmisible", y en todo desafiante relataron: "Si el Gobierno quiere poner los precios adecuados, que compre un ternero, lo engorde, lo faene y salga a ofrecer esos precios. El Gobierno quiere obligar a otras personas a poner los precios que ellos quieren. Qué quieren ¿manejar el mercado?".

"Hoy China nos hace un gran favor, nos compra todo el animal. Y eso hace que para el interior los precios no suban".

Para sintetizar, Lazzari aseguró que esto no va a generar una baja en los precios y agregó: "Esto es una intervención brutal en un mercado donde somos muy competitivos y donde tenemos la posibilidad de ofrecer cortes baratos en la Argentina y en el mundo. Sin embargo, el peronismo tiene un problema con las vacas, esto es histórico".

