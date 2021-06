La figura política que se convirtió en un dolor de cabeza para el Frente de Todos

El analista político y periodista, Daniel Bilotta, describió el escenario político actual. Dijo cuál es el tipo de votante que no está sintiéndose escuchado por la dirigencia política y contó quién podría ser clave para la victoria o la derrota del oficialismo en la provincia de Buenas Aires.

¿Cristina y Máximo Kirchner están pensando en postular a Santiago Cafiero en la provincia de Buenos Aires?

No es la información que yo tengo. Creo que Alberto Fernández sigue pensando en que deshacerse del jefe de Gabinete lo deja en una situación de debilidad. Le genera una una vacante muy codiciada.

Muchísima especulación sobre lo que pasará después de las elecciones. En el Gobierno comienza a crecer la preocupación por el posible resultado que esos comicios tendrán e incluso ya empiezan a pensar en candidatos a la presidencia 2023. Ninguno de ellos es Alberto Fernández.

A dos años de su gobierno, Alberto Fernández no ha logrado "el albertismo".

El gran problema que tiene hoy todo el Frente de Todos (FdT) es que no tiene un candidato que colme las expectativas de los sectores que lógicamente están enojados con la política, esa gente que desde 2020 y 2021 no pertenece más a la clase social a la que estuvo integrada. Esto tiene que ver tanto con sus ingresos como con sus hábitos. Entonces es una verdadera sorpresa lo que pueda ocurrir en día de las PASO y de las elecciones.

Gane quién gane, parece cierto que Argentina va a necesitar algún consenso para algunas reformas, porque da la impresión -fíjense lo que le pasa a Martín Guzmán- que Argentina está cansado al mundo, su nivel de incumplimiento e improvisación en el plano de la política internacional, sobre todo del económico. Así que es probable que por descarte la oposición y el oficialismo se vean obligados a llegar a algún tipo de acuerdo, porque el horizonte está muy complicado por lo menos por los próximos 10 años.

Armado de listas de JxC

Muy interesante lo que ocurrió anoche con este grupo de intendentes del Conurbano de Juntos por el Cambio que avala a Horacio Rodríguez Larreta y a su expectativa, pero que también le exige que llegue a un acuerdo con Jorge Macri como representación de Mauricio, que es el hombre fuerte detrás de esta tensión para resolver las candidaturas en la Capital y la provincia de Buenos Aires.

El argumento que plantea ese sector contra el tema de los domicilios es insostenible, pero habla también de lo que está en juego: si lo que se critica a Santilli es que tiene que cambiar el domicilio, debería de valer para Vidal también, que lo va a cambiar para ser candidata en la Ciudad.

Vidal le gana a Bullrich en las encuestas.

En apariencia, según las encuestas, Vidal vencería a Bullrich, pero hablamos de una candidatura que todavía no se instaló. Y eso también deja un margen de duda sobre lo que pueda ocurrir una vez que María Eugenia Vidal sea confirmada, si lo es, como candidata.

Vale lo mismo para Facundo Manes, quien en algunos sondeos tiene nivel de desconocimiento del 50% frente al otro 50% que lo evalúa positivamente. En otras encuestas, Manes tiene un nivel de desconocimiento en la provincia de Buenos Aires de al menos el 40%.

Por supuesto que eso puede suponer también que Manes está en condiciones de crecer, pero no perdamos de vista que la campaña es inminente, esto es en septiembre. Con lo cual, hay un montón de variables que hagan que el escenario no sea el único posible. Hay que ver si el PRO llega a una lista de unidad, si el radicalismo estará tan dispuesto a librar una PASO donde la victoria que era bastante más considerada con el PRO dividido ya no sea un hecho tan seguro.

Fuga de votos a partidos no tradicionales

En Europa se está viendo que hay una fuga de votos hacia partidos no tradicionales, por escenarios similares en algún punto a los de Argentina. ¿Qué pasará acá? Va a depender mucho de cada dirigente y de su capacidad de interpretar esto que estamos hablando. Es importante interpretar a ese votante que no sólo no se siente representado por sus dirigentes, sino que no se siente escuchado.

Florencio Randazzo, ex ministro del interior del kirchnerismo.

Pongámonos en la piel de una persona que tenía un puesto gerencial, con un sueldo alto para Argentina, vivía en un country, sus hijos iban a un colegio privado y de golpe se queda sin trabajo y a los pocos meses sin ahorro. ¿Cómo reaccionará ese señor que es al que no estamos mirando? Porque acá hay una destrucción de puestos medios/altos y altos de trabajo. Allí uno puede encontrar una línea de continuidad entre los problemas macroeconómicos que arrancaron con Macri en 2018 y los que tiene el kirchnerismo de nuevo: no se puede generar empleo, sigue siendo alta la inflación y la recuperación económica continúa lenta.

¿Quién es el que le está hablando a ese votante? Dejo una pista, teniendo en cuenta que aún estamos en un escenario muy voluble. El gobierno está preocupándose en la provincia de Buenos Aires por Florencio Randazzo. Atención, que los votos que Florencio Randazzo le roba al oficialismo en un escenario bastante ajustado para una victoria en la provincia de Buenos Aires comienzan a despertar algún tipo de preocupación.