Es ley: empleadas municipales tendrán licencia por día menstrual

Las personas menstruantes que cumplen funciones en la municipalidad de Córdoba desde ahora tendrán un nuevo beneficio: podrán hacer uso de una licencia remunerada por día menstrual.

El proyecto se aprobó por mayoría en el Concejo Deliberante y solo dos ediles objetaron la medida y votaron en contra. Con esta modificación se realizarán una serie de cambios en el estatuto de los empleados municipales vinculados a las políticas de género.

Soledad Ferraro, la autora del proyecto, dialogó con MDZ Radio y explicó cuál es el objetivo principal de la iniciativa.

"En realidad la ordenanza es mucho más amplia, no solamente vinculada a la licencia por día menstrual, sino que se incorpora la perspectiva de género al estatuto del empleado municipal. Ambas licencias tenían que estar cubiertas hasta el momento disfrazadas por enfermedad o razones particulares", explica la funcionaria.

Quienes trabajaron el proyecto aseguraron que la propuesta apunta, básicamente, a que se justifique la falta en el puesto de trabajo de aquellas empleadas que tengan malestar a causa de la menstruación.

Ferraro, de forma detallada, argumentó que la ordenanza no prevé ningún tipo certificado médico y agregó: "Hay aproximadamente un 14% de mujeres que dicen no tener ningún tipo de dolencia en su ciclo menstrual. La ordenanza está pensada para dar respuesta a la grandes mayorías y sobre todo aquellas mujeres que tienen ciclo menstrual anexados a otras afecciones como quistes, miomas, endometriosis, etc".

Para finalizar, la concejala aseguró que la perspectiva de estos temas va cambiando y sentenció: "Hablar de menstruación está cambiando desde el movimiento femenino. Estos son los primeros pasos para poder incorporar un programa de derechos menstruales en todos los ámbitos".

