La inspiradora historia de Jerónimo, un joven ciclista de nivel mundial

En el afán de salir por ahí muchas personas se volcaron a la bicicleta no sólo como un medio de transporte sino como actividad deportiva y de esparcimiento. Tratando de esquivar el encierro se poblaron senderos antes sólo visitados por los más experimentados. Jerónimo Paéz es un joven mendocino de 23 años que se dedica profesionalmente al DH (Downhill- Descenso). Luego de 13 años de entrenamiento y varios trofeos, este deportista es el único argentino en viajar al mundial de DH.

En MDZ Radio conversamos con Jerónimo para que nos llevara de viaje a su mundo y nos contara cómo es vivir de lo que te apasiona. "Empecé a los 9 años y de ahí no paré nunca compitiendo para todos lados: Argentina, Chile, medio Europa, Canadá. Y ahora tocó prepararse para ir al mundial". Según explicó el "descenso en bici" es como el "Fórmula 1 del ciclismo". Consiste en una modalidad del ciclismo de montaña en el que se cuenta únicamente el tiempo de bajada. "Son bicis especiales con amortiguaciones, ruedas grandes, muy parecido a una moto. Lo que uno hace es subir en telesilla o camioneta hasta la punta del cerro y desde ahí se toma el tiempo de descenso. Las pistas tienen piedras, obstáculos, saltos; es bien extremo y peligroso".

Jerónimo cuenta que ya aprendió a convivir con las múltiples lesiones que debió afrontar en "tibia, peroné, fémur, hombro". Es un nivel de pasión y amor por lo que hace que es algo a lo que te acostumbrás porque ya no podés vivir sin ello. "Una vez me quedé sin bici por seis meses y me cambió el humor porque es realmente una necesidad que siento adentro mío tener que salir a andar en bici y sentir un poco de miedo de no tener el control".

Entre los senderos que se sumaron, el campeón de DH destaca el "Parque deportivo de montaña" que es un sector natural de la Ciudad de Mendoza donde se realizan diversas actividades deportivas, como el ciclismo, descenso, senderismo, mountain bike, running y trail running, en distintos circuitos adaptados para estas prácticas. Si bien él habita en Chacras, reconoce que va seguido ya que asegura que "está impresionante, bien señalizado y hay muchos policías dando vuelta que te da muchísima seguridad con respecto a lo que era hace un año que no había nadie".

Aunque algunos puedan sorprenderse, el deportista mendocino cuenta que a razón de la pandemia mucha gente se volcó al Enduro. "Unas 300 personas al menos se incorporaron a esta práctica". Si bien es más conocida por las motos, este deporte es una carrera tipo rally, en la cual se realizan recorridos por rutas (o etapas) establecidas por la organización en tiempos establecidos. Para varios fue la excusa perfecta para esquivar el encierro.

Parece un secreto muy bien guardado saber cómo consiguen los deportistas profesionales como Jerónimo conseguir un sponsor para darle su tiempo completo a la disciplina. Según la experiencia del mendocino hoy las posibilidades son mucho más accesibles incluso para aficionados. Si se busca "están las redes sociales que se están moviendo un montón y hoy en día podés no ser un deportista de elite y ser un amateur. Le mostrás a la gente lo que es el deporte, dónde son los circuitos, las pistas, la indumentaria y ahí vas generando una comunidad que a los auspicios les sirve muchísimo".

Actualmente Jerónimo Paez se encuentra en la difícil situación que quizás otros deportistas federados estén viviendo. Es el único argentino seleccionado para competir en el Mundial de DH en Italia, pero si no tiene el esquema completo de vacunas no podrá viajar. Lo cierto es que Europa no admite personas que no estén inmunizadas y por la corta edad de Paez es muy probable que para Agosto no consiga cumplir ese requisito.

Escuchá la nota completa acá.