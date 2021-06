El 35% de la población no sabe a quién votar: los motivos

El analista político y columnista de MDZ Radio, Daniel Bilotta, dijo que el 35% de la población no sabe qué decisión tomar en las próximas elecciones legislativas. Mientras tanto, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) demoran su decisión sobre quiénes encabezarán las listas, por distintos motivos.

"La reaparición de Cristina Kirchner no parece en un marco auspicioso, ya que la situación en el Conurbano es explosiva, por la combinación de varios factores, entre ellos la falta de empleo y la inflación", comentó Bilotta. Se detuvo esta última, ya que "en agosto seguramente va a agotar lo que había previsto en el presupuesto el ministro de Economía, Martín Guzmán, y estaremos cerca de 30% cuando aún nos queden 5 meses".

Mientras tanto, el Gobierno dice que el objetivo de bajar la inflación queda para el segundo semestre del año, lo cual según el analista "también es una mala noticia"; porque "el 24 de julio todas las fuerzas políticas deberán presentar quiénes son sus candidatos en estas elecciones".

La líder del Frente de Todos, Cristina Kirchner, debe definir candidatos a encabezar listas.

Aquello "nos lleva a otro problema que no ha resuelto Cristina, que es quién encabezará las listas en la emblemática Provincia de Buenos Aires". Tampoco lo ha hecho la oposición; pero ahí el problema es de otra naturaleza. Mientras que "Cristina no encuentra a alguien para revertir un escenario que pinta desfavorable, en la oposición se ve trabada la elección de su candidato por este mismo fenómeno. Es decir, la expectativa de ganar es lo que está detrás de la pelea en JxC", comentó Bilotta.

Ese es el escenario que estamos percibiendo, según el analista, el cual "en el fondo no resuelve el principal problema que mantiene indeciso a casi el 35% del electorado que no sabe a quién votar: ¿quién resuelve esta crisis iniciada en 2018, a la que el Gobierno en 2 años no le ha encontrado una salida?", concluyó.