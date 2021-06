Quieren prohibir el uso del lenguaje inclusivo en Mendoza

Se presentó un proyecto en la Legislatura de Mendoza para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales de los tres poderes del Estado y en las escuelas de la provincia.

La iniciativa la elevó el diputado del PRO, Gustavo Cairo, quien dialogó con MDZ Radio y aseguró: "Esto es demasiado, sobre todo cuando se meten con la educación de los chicos, ya les cuesta leer y comprender textos, mucho más le va acostar si eso lo complejizamos de esta manera".

El legislador aclaró que se prohibiría el uso del lenguaje inclusivo en "documentos oficiales y en las escuelas públicas de la provincia de Mendoza". Además, agregó: "En las universidades de índole nacional hay profesores que bajan puntos por no usar el lenguaje inclusivo, pero eso ya es un ámbito distinto al que regula la provincia de Mendoza".

"Lo más curioso de todo esto es que quién promueve todo esto es la expresidenta, que sigue usando el apellido del marido para seguir haciendo política. Yo soy partidario del feminismo bien entendido, no en cosas que bordean lo ridículo", expresó el legislador.

Para finalizar, Cairo aseguró que el proyecto fue presentado el viernes en horas de la tarde y las repercusiones todavía no llegan porque no se ha tratado en la Cámara. Sin embargo, agregó: "Esto generará polémica porque es un tema transversal, no es patrimonio de un solo partido y hay opiniones divididas en todos los bloques".

