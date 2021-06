¿De qué se trata la Ley de equidad en medios?

Cada vez que se enciende la televisión o la radio se puede notar que los temas políticos, la dirección de la empresa, los jefes de noticias, es decir los puestos más relevantes son ocupados por hombres. Si bien se pueden identificar algunos ejemplos aislados de un cambio como algunas periodistas deportivas y co-conductoras, lo cierto es que está lejos de ser igualitario. La proyección de una legislación de esta magnitud pondría a Argentina como pionera en la materia. La normativa promueve la equidad de género en los medios de comunicación de cualquier soporte tanto de la órbita pública, como privados con y sin fines de lucro.

En MDZ Radio dialogamos con Mariana Carbajal, periodista especializada en temáticas de género para entender mejor la importancia del proyecto que anoche se trató en diputados.

Es una ley que apunta a desarmar la desigualdad que hay en los medios. Cuando una hace zapping o escucha un programa de política en la radio lo que se observa es que la mayoría son varones y quienes dirigen también lo son mayoritariamente.

Carbajal explica que se trata de un proceso de discusión que se dio en su momento en el Congreso de la Nación cuando fuera sancionada la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (ley 27.412) y que ahora se traslada a los medios de comunicación. La propuesta de la normativa abarca a los medios definidos en la Ley 26522 por lo que los gráficos no serían alcanzados por la misma.

Un elemento importante a destacar es que están incluidos los medios de comunicación de gestión estatal y privada, pero estableciendo una diferencia. En el caso de los primeros es de cumplimiento obligatorio, en tanto que para los segundos "hay un incentivo por el cual si cumplen con una serie de requisitos van a tener más acceso a la pauta oficial". Lo que establece es que debe haber una mayor equidad en la representación en relación a las mujeres y "un cupo que debe garantizarse de representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex no debe ser inferior al 1% en la totalidad del personal".

La equidad en la representación de los géneros ante una perspectiva de diversidad sexual en el acceso y permanencia a los puestos de trabajo, los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal debe aplicarse sobre la totalidad de los trabajadores de planta permanente, temporaria, transitorios y contratados cualquiera sea la modalidad de contratación incluyendo los cargos de conducción y toma de decisiones

El proyecto no propone la modificación del staff actual de los medios. La medida -apuntó Carbajal- no trata de "echar a nadie sino que en la medida en la que se produzcan vacantes se tenga en cuenta esta condición".

Por otra parte, se incluye capacitaciones en temáticas de género y comunicación no discriminatoria. Se trata de "políticas de cuidado y protocolos de atención en casos de violencia por razones de género". La idea es que en la medida que los privados cumplan con estos requisitos "se les otorga un certificado de equidad que les permita acceder a la pauta oficial en mejores condiciones". En definitiva, destacó la periodista "de lo que se trata el espíritu de esta ley es de que no sea una especialidad en cuestión de género sino que sea un standard de calidad a la hora de comunicar. No es una imposición, es ofrecerles herramientas para que puedan garantizar una comunicación y un espacio de trabajo libre de violencia de género".

