Renuevan las tarjetas de débito de Banco Nación de todos los jubilados de Mendoza

Casi 600 denuncias se hicieron sobre estafas muy sofisticadas sobre las cuentas de jubilados y pensionados en el Banco de la Nación Argentina (BNA). En los últimos días la entidad financiera anunció el bloqueo de las compras en comercio electrónico de las tarjetas de débito damnificadas. Si bien se podía operar en locales físicos y cajeros automáticos, el BNA dispuso destrabar estas operaciones con la simple modificación de la opción en el perfil de la cuenta.

En MDZ Radio motivados por las numerosas consultas, hablamos con Sergio Resumil, vocero del Banco Nación para que precisara los detalles sobre las recientes modificaciones. "Las denuncias realizadas en la sucursal de Villanueva llegó a 573 clientes afectados, que se frenaron debido a una serie de medidas adoptadas por el Banco" según explicó el vocero.

Desde BNA aclaran que "a los clientes afectados el banco les reintegró directamente el monto". "Nosotros hicimos dos o tres cosas. La primera es hacer un sumario interno para deslindar si hay alguna responsabilidad o negligencia por parte interna en el delito. Lo segundo fue presentarnos en la justicia para aportar todos los elementos".

La mecánica era ingresar ilegalmente a las cuentas de estos cliente. Extraían luego 100 pesos y luego 900 que son los topes que mercado pago y mercado libre no detecta y luego todo el resto del dinero. Lo que prueba es que no pudieron realizaron personas físicas sino que intervinieron máquinas en esto y en todos los casos fueron a parar a no más de 5 o 7 cuenta que eran todas de Mercado libre (ML) o Mercado pago que tenían residencia en Córdoba, Santa Fe y Buenos aires y el dinero fue supuestamente utilizado para áreas de ML".