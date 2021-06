Vacunación por los barrios: ¿qué pasará en los municipios?

En los municipios crece la preocupación porque muchas personas que integran los grupos de riesgo no están anotadas para vacunarse. Por tal motivo, el Gobernador tuvo un encuentro virtual con los intendentes para poder desarrollar una campaña de vacunación y establecer nuevos parámetros en la entrega de dosis.

Entre mañana y el jueves los jefes comunales tendrán una nueva reunión con Rodolfo Suarez para ultimar detalles de la vacunación en vísperas del fin de semana.

El intendente de San Rafael, Emir Félix, sostuvo que han solicitado una descentralización de la vacunación y explicó: "Que siga existiendo el vacunatorio, pero que se agreguen sedes en los distritos y barrios".

Además, Félix explicó que en los barrios hay muchos vecinos que no se han podido inscribir por situaciones técnicas, operativas y porque no tienen accesos a internet. "Estamos haciendo un relevamiento en mayores de 55 años y hay más de 10 mil san rafaelinos que no se han inscripto. Hemos dado toda nuestra capacidad técnica y operativa de salud para agregar infraestructura y vacunadores".

"No todos los intendentes tenemos la misma particularidad en los departamentos. Tenemos el deseo de poder vacunar más rápido y ponemos a disposición la infraestructura".

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, dialogó con MDZ Radio y adelantó que sucederá en su municipio.

"Hay personas que tienen desconfianza innata por las vacunas, hay mucha información que no sirve y solo confunde. Después hay otras personas que por problemas de salud no se han podido vacunar, de esos hay muchos casos".

"También notamos que la resistencia de las personas a la vacuna va disminuyendo".

Marcelino aclaró que en Guaymallén no se vacunará por los barrios, sino que trabajarán en postas sanitarias para dar los certificados correspondientes a las personas con riesgo, y ayudarán en la inscripción.

"Desde hace 15 días nosotros vamos a los distritos o barrios a medir el IMC y la presión, se los interroga sobre antecedentes de diabetes y ahí mismo se le da el certificado y se les ayuda a inscribir", finalizó el jefe comunal.

