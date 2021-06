¿Qué pasó realmente con la compra de vacunas que hizo Argentina?

La campaña de vacunas en Argentina tuvo un inicio lento y pleno de cuestionamientos y dudas sobre los contratos que firmase el Estado con las farmacéuticas. Al día de hoy todavía se desconocen los detalles de esas negociaciones siquiera en los aspectos que los acuerdos de confidencialidad a que obligan las empresas permiten dar a conocer. Un caso emblemático es el de la vacuna de Pfizer y Biontech donde no hay un "contrato que analizar". Además de que uno de los estudios más importante de la fase 3 se realizó en nuestro país y sin embargo no ingresó ni una sola dosis.

En la actualidad hay contratos firmados y vacunas en circulación de Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Covishield. Fuera de la puja política por la cual se exige información certera sobre el marco y resultado de esas negociaciones, lo cierto es que la Auditoría General de la Nación (AGN) tampoco avanzó en la investigación.

Hace más de diez días la AGN mantuvo una reunión virtual con organizaciones de la sociedad civil (OSC) que reclamaron se transparentase por un lado los contratos que Argentina firmó con las compañías farmacéuticas y por otro las razones de la diferencia entre las inoculaciones que llegaron a las provincias y las que efectivamente fueron aplicadas tal como se muestra en el monitor de vacunación que dispuso el gobierno nacional. En la carta que presentó ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), una de las organizaciones que participó el 21 de mayo de la reunión con AGN, se solicitó en febrero la correspondiente información.

A pesar de que el pedido tiene meses en la administración pública, recién a fines de mayo se empezó con la investigación en la AGN. En MDZ Radio dialogamos con Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación para consultarle sobre los tiempos y forma de llevar a cabo esta indagación.

"Estamos estudiando los cinco contratos que firmó el Estado nacional argentino que involucran la adquisición de tres vacunas de distinta marca. El total de las vacunas que se adquieren es alrededor de 50 millones de dosis y el monto global es de 380 millones de dólares. Esto quiere decir que las dosis tienen un precio promedio de 7,8 dólares por unidad. Hasta ayer el número de vacunas era del 25% del total de los contratos. En los pagos fue el 55% del total comprometido".

Entre los elementos que destacó Rodríguez se deben aclarar al final de la investigación están las razones por las cuales se decidió" de forma autónoma y unilateral no acceder a casi quince millones de vacunas que estaban disponibles en el fondo COVAX. A principios de este año -continuó el ex diputado radical- un funcionario del Ministerio de Salud de la Nación dijo en el Congreso que no se habían recibido por una cuestión de costo, beneficio y oportunidad". Lo que no quedó establecido fue cuál era el beneficio de no firmar por esa partida de 14,5 millones de vacunas.

Al mismo tiempo, por decisión autónoma de la AGN se está indagando sobre el cumplimiento del Plan estratégico de vacunación que elaboró el Poder Ejecutivo y que cada provincia adaptó con criterios propios y en coordinación con los jefes municipales. Si bien este fue un punto fuerte en la solicitada que presentó, por ejemplo, ACIJ en febrero de este año, desde la AGN dicen no tener información al respecto. Es decir que la Auditoría aún no avanzó en ningún pedido a las gobernaciones sobre la diferencia entre las dosis distribuidas y las aplicadas que se observan fácilmente en el Monitor público de vacunación.

En un encuentro por videoconferencia, Jesús Rodríguez se reunió con representantes de las OSC de Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Democracia en Red, Fundación Huésped, Acción Colectiva, Red Federal del Derecho a la Salud, Escuela de Fiscales, Directorio Legislativo, Amnistía Internacional, Fundación AVINA, Grupo de Fundaciones y Empresas, Conocimiento Abierto, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). Todas ellas coincidieron en un pedido expreso de participación en las auditorías sobre la distribución de vacunas. Sin embargo, aunque antes Rodríguez contestase que ya la habían iniciado, luego se contradijo afirmando que "se los invitó a participar de la planificación de la investigación" por lo que no habrían empezado todavía.

Escuchá la nota completa acá.