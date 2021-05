Urgente: protesta de propietarios y choferes de taxis por las calles de Mendoza

En el día del taxista, los choferes y propietarios de las unidades, convocaron a una movilización para manifestarse por la Ley de Movilidad que está vigente en la provincia.

MDZ dialogó con el presidente de APROTAM, Pedro Guerra, quien detalló: "Estamos acá para reivindicar nuestros derechos, derechos que nos fueron quitados cuando sancionaron la Ley de Movilidad en el 2018, por el gobierno de anterior".

"Recordemos que con esa normativa nos sacaron del servicio público de pasajeros, cuando somos el primer servicio de pasajeros en la provincia. Entonces, venimos a defender nuestros derechos y pedirle a los legisladores que pongan las barbas en remojo y que revean muchos puntos de desigualdad que hay también con las plataformas electrónicas", detalló Guerra.

La principal desigualdad es la precarización laboral

Para la Asociación, las desigualdades con los choferes de las plataformas electrónicas se dan porque ellos no están registrados. Además, no están tributando como lo hace el servicio de taxi y remis. "No pagan los impuestos que nosotros abonamos".

"Estamos teniendo muchos casos de personas que se inscriben en las plataformas y una vez que le hacen el descuento correspondiente, les parece excesivo y se van a trabajar a la parte ilegal. La ilegalidad está en aumento y el Gobierno es cómplice", denunció el presidente de APROTAM.

La manifestación sale del Parque General San Martín, con destino al Poder Judicial. Hoy está la audiencia final en la causa donde APROTAM presentó la inconstitucionalidad de la Ley 9086.