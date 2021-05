Sospecha de coimas: cuál puede ser el futuro de Bento como juez

El juez federal Walter Bento fue imputado por estar sospechado de liderar una asociación ilícita. Se lo investiga por el supuesto cobro de coimas a presos a cambio de recibir beneficios. La imputación que dictaminaron fue: "jefe de asociación ilícita, seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito". Más allá de estas imputaciones, el juez permanece en libertad debido a los fueros que lo amparan y también se mantiene en su cargo.

La duda es qué va a pasar con el futuro de Bento como juez, si debe perder los fueros y cómo se lo investiga. MDZ Radio dialogó con el abogado y profesor Alfredo Vítolo, quien explicó los procesos que hay que seguir para que un juez pueda se destituido. En síntesis, el especialista explicó que en primer término es el Consejo de la Magistratura quien debe dar el primer paso para evaluar el desempeño y determinar si merece una acusación o no. Si avanza, entonces el siguiente paso es un juicio a través del Jury (formado por jueces, abogados y legisladores). Allí sí media una suspensión. Si no hay acusación Bento puede seguir como juez.

La historia

Dentro de la historia del derecho, Mendoza tiene la particularidad de haber sido la que generó el primer caso de la Corte vinculado con este tipo de cuestiones. En 1884 recién comenzaba a funcionar la Corte Suprema y tuvo que resolver una causa que involucraba, justamente, a un juez federal. En ese momento, la Corte lo que dijo: "Los jueces solo podrán ser removidos por juicios políticos o por la disposición de la Cámara de Diputados, más el juicio en el Senado". Se les aplicaba la misma regla que a los Diputados y Senadores. No se los podía procesar hasta que no fueran removidos.

Frente a esta situación, el profesor Alfredo Vítolo expresó: "Hoy, este proceso de remoción ha sido modificado pero no la regla general. Es decir, ya no es más la Cámara de Diputados la que acusa, sino que acusa el Consejo de la Magistratura, y son removido por un jurado de enjuiciamiento compuesto por: jueces, legisladores y abogados. Con lo cuál en este caso el proceso podrá avanzar hasta una etapa. Luego habrá que someterlo a la previa acusación y destitución y recién ahí continuar con el proceso". Si el Consejo de la Magistratura resuelve no acusar, el juez continuará en su cargo y el día que deje de ser juez, podrá ser juzgado

¿Un juez tiene fueros?

Respecto a los fueros, el profesional explicó que el mecanismo es parecido a los fueros que tienen los legisladores, pero que no es exactamente lo mismo. "Forman parte de un estado que está sujeto a ese tipo de jurisdicción especial. La Corte interpretó que no pueden ser removidos y no pueden ser procesados porque eso implicaría no aceptar la independencia judicial", explicó.

"Todo está planteado en una base de buena fe, no habría una razón lógica para entender que si lo que plantea el juez es razonable, no debería haber un impedimento para que el Consejo de la Magistratura formule la acusación y de esa manera se avance en el proceso".

Para finalizar, Vítolo determinó: "Hasta que el Consejo no lo suspenda, el juez está en condiciones de seguir ejercicio. Si hay causal se avanza, en caso contrario se cierra". Mientras, Bento sigue siendo el magistrado a cargo del Juzgado Federal 1 de Mendoza.

