La embestida del kirchnerismo para molestar al ministro de economía

El Fondo Monetario Internacional habilitó para todos sus miembros los Derechos Especiales de Giro (DEGs), que es dinero que le entregan (sin condición de devolución) a los países en vías de desarrollo gravemente afectados por la pandemia, para atender a la cuestión sanitaria y social desprendida de esto. Se sabe que el ministro de Economía, Martín Guzmán, quiere utilizar esos dólares para pagar el primer vencimiento de deuda mientras que el kirchnerismo busca asistencia social, todo esto en el marco de un año electoral.

El economista y periodista Carlos Burgueño contó en MDZ Radio que, en pos de los objetivos kirchneristas, "hoy el Senado avanza en el proyecto de utilizar los DEGs para política sanitaria o para planes de ayuda a la cuestión vinculada a la pandemia. "El Gobierno aún no habló sobre le tema, ni en on ni en off. Van a esperar a ver cómo son los discursos y cuál es la embestida".

Sin embargo, se sabe que la opinión es la que ayer emitió el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, quien dijo que no habrá un nuevo IFE. "Primero porque no hay un peso y segundo porque si hay ayuda la habrá para los sectores damnificados. Esa es la posición oficial", contó el columnista.

Mientras tanto, Burgueño consultó a altas fuentes del Ministerio de Economía y la respuesta fue que "el dinero es fungible". Tratando de comprender el mensaje encriptado, el economista entiende que hacen referencia a que si no los dejan abonar el primer vencimiento de deuda del Fondo con los DEGs lo harán con las reservas.

"El Congreso podría meterse y no dejarle usar los DEGs a Guzmán, por lo que él puede decidir usar las reservas. Hay 5 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central que hacia septiembre, cuando haya que pagar los 1800 millones de dólares al FMI, se pueden convertir en 7 u 8 mil", explicó el economista.

Entonces, el especialista entiende que "el Congreso podría meterse y aprobar una ley que le impida al Gobierno usar los DEGs para pagar deuda. Algo similar a lo que sucedió cuando le aprobaron a Guzmán la imposibilidad de endeudarse en dólares. "En el Senado pueden sacarlo rápidamente porque allí reina el kirchnerismo, pero cuando pase a Diputados es distinto, porque tienen que salir Sergio Massa y Máximo Kirchner a negociar con la oposición una ley para embromar al ministro de economía", explicó el columnista y opinó: "Yo creo que antes de llegar a ese punto Guzmán ya no está".

"Estamos hablando de plata que llegará en agosto y de un pago para septiembre. Que se haga este avance esta semana es porque lo quieren embromar a Guzmán", concluyó el economista.