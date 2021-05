Siete de cada diez estudiantes no terminan el secundario en Argentina

La educación es un derecho. Una de las pocas cosas que nadie discute es el inmenso valor que la enseñanza tiene en nuestra sociedad. La pandemia desnudó números espantosos que la antecedían. La gente se movilizó en distintos momentos para defenderla. Si algo positivo trajo consigo el coronavirus es la oportunidad de volver a debatir los temas de fondo de la Argentina. Por eso, la propuesta de Proyecto Educar 2050 es elaborar un análisis concienzudo sobre los indicadores lamentables que la educación antes de la pandemia ya estaba arrojando.

En MDZ Radio dialogamos con Manuel Álvarez Trongé, presidente de Proyecto Educar 2050, en el aire de No cantes victoria. El especialista detalló esos datos que duelen pero que hoy tienen una chance única para su revisión. Desde la asociación civil se elaboró un informe llamado "Diez puntos para un regreso seguro y eficiente" dónde en base a datos se estipuló la manera en que las aulas podían volver a abrir en el 2021. A raíz de la pandemia se organizó un ciclo de charlas "con la Universidad de Harvard, la unión internacional que se llama Reeduca que es de todos los países de Latinoamérica y con especialistas de primer nivel de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). A partir de allí se construyó el informe que queríamos estuviera listo para antes del inicio del ciclo lectivo de 2021". Trongé consideró que si bien es un documento de febrero de este año, "resulta interesante leerlo ahora a la luz de la segunda ola".

En @educar2050 trabajamos desde hace 14 años por la mejora de la educación argentina. Nacimos en escuelas muy necesitadas en Chaco bajo el lema #ContraLaPobrezaEducación y desde entonces trabajamos en 20 provincias más y queremos seguir creciendo. Sumate! https://t.co/mYWoloKHlE pic.twitter.com/aVbXLP3UQo — Educar 2050 (@Educar2050) January 20, 2020

El debate sobre la presencialidad en las aulas que no logró el año pasado reabrirlas y que se instaló como una disputa política entre dirigentes de oficialismo y oposición en la reedición de 2021, exhibe las mezquindades propias de haber "agrietado" un tema tan importante como la educación. Por parte de Alberto Fernández se dice tener datos que respaldan el cierre de las escuelas de todos los niveles por razones epidemiológicas. Del otro lado Horacio Rodríguez Larreta, pero también Rodolfo Suárez, explicitan que los indicadores epidemiológicos sustentan la idea de que "el colegio no contagia". Manuel Álvarez Trongé señaló que "hay una especie de utilización de papers por el estado de grieta que tenemos, hay alguien que se levante y parece que mete un gol porque tiene una opinión que dice ´clases no´ y otro le contesta después de levantar otro papel que dice ´clases sí´. La verdad es que la Ciencia es mucho más compleja que tener una sola opinión". Al considerar que la presencialidad tiene esa misma dificultad, lo que se constituye como uno de los puntos en el informe de Educar 2050 es "la gestión del riesgo". La educación es indispensable, de eso no hay dudas. Sin embargo, el riesgo sanitario exige -argumenta Trongé- que se tomen ciertas medidas. De esta manera en muchos lugares del mundo, "países como Inglaterra, Alemania o Francia cerraron los establecimientos educativos". Vale añadir que muy certeramente el informe señala en este punto que "...ninguna acción o conjunto de acciones eliminará por completo el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, pero la implementación de varias intervenciones coordinadas puede reducirlo en gran medida".

No podemos decir que hay una ciencia exacta y que "hay que cerrar todas las escuelas", sino que hay que analizar los matices y siempre tendiendo a la presencialidad. ¿Por qué? porque es un medio hacia un fin. El problema educativo viene mucho antes de la pandemia: baja calidad educativa, desigualdad y situación de abandono en niños, niñas y jóvenes.

La educación empobrecida aún antes de la pandemia

Si se observan los datos del estado general del sistema educativo en el 2019 se advierte que 7 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzó aprendizajes mínimos en matemáticas y 1 de cada 2 no los alcanzó en lectura y ciencia –según el informe de Educar 2050 de las pruebas internacionales informadas ese año. Además según el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) ese mismo año, solamente el 27% de los estudiantes que iniciaban el secundario egresaba en tiempo y forma y 50% quedaba en abandono.

El presidente de Educar 2050 contó que un correlato positivo de la virtualidad del 2020 fue la valoración que muchos padres y madres hicieron de la tarea docente en el mundo. "Todos estamos en un estado de bronca contra la fragilidad que expuso este virus" por lo que se entiende que muchos se subsuman en "esas batallas". Sin embargo, Trongé señala como un error "tomárselas contra los docentes porque ellos son los que tienen la llave. Valoremos, apoyemos y critiquemos cuando haga falta, pero seamos empáticos y comprendamos lo que le pasa al otro, en este caso al docente. Están haciendo un esfuerzo descomunal y además lo están haciendo por dos pesos con cincuenta". Si "Argentina quiere tener la educación como eje hacia el futuro, tenemos que pelear por esas condiciones laborales del docente porque ellos son los que tienen la educación de nuestros hijos".

Si el 2020 sirvió para exhibir y aumentar los problemas educativos existentes, vale preguntarse sobre la estrategia para darle seguimiento a esos chicos y chicas que ya se venían alejando de la escuela. Desde Educar 2050 cuentan que el Consejo Federal de Educación aprobó un proyecto para estudiar la trazabilidad, en el que "Mendoza se destaca por tener muy buenos datos, mejor que otras provincias". De esta manera se busca detectar a aquellos jóvenes que son más vulnerables y analizar "por qué 5 de cada diez chicos no comprende cuando lee". A esto debemos sumarle que "tres de cada diez chicos sólo termina en tiempo y forma la educación secundaria" y que la pandemia sólo lo incrementa dejando, entre cálculos de Flacso (Facultad Latinoamericana

de Ciencias Sociales) y los propios de Educar 2050, a "un millón de chicos en riesgo de abandono".

