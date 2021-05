Jorge Faurie: "La Argentina no puede estar con los que violan los Derechos Humanos"

La política internacional que está desarrollando el gobierno de Alberto Fernández viene siendo muy cuestionado por diferentes diplomáticos. El tema de la semana pasada fue el anuncio de retirar el apoyo de Argentina a la demanda contra Nicolás Maduro en La Haya, por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en Venezuela.

En MDZ Radio dialogó el ex canciller, Jorge Faurie, quien expresó que las decisiones que está tomando el país "son un reflejo de cómo se quiere posicionar frente al mundo".

"Para nosotros Venezuela sigue siendo un país de la región y un país con el que además Argentina tiene una deuda por haber acogido a muchos argentinos en la última dictadura militar. Hay algo que tiene que quedar claro y es que no podemos estar nunca del lado de los que violan los Derechos Humanos, de los que restringen libertades o los que persiguen a líderes políticos o sindicales, y muchos menos del lado de quienes persiguen al hombre común", argumentó ofuscado Faurie.

Para el excanciller, la política exterior se tiene que basar en ideas y no ideología. "El pueblo argentino milita y defiende ideas como la democracia, libertad, comida, respeto a los Derechos Humanos, entre otros".

Frente a esto, Jorge Faurie expresó: "Si yo quiero trabajo, tengo que producir, si yo quiero producir tengo que vender, si vendo tengo que tener el mercado que me compra, que es el mercado del mundo. Por lo tanto no puedo pelearme con el Mercosur, no puedo pelearme con los países que tienen las inversiones, no puedo pelearme con los centros financieros que están en Estados Unidos. Porque necesito de todos esos países", finalizó.

Escuchá la nota acá.