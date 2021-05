La insólita explicación que dio Eduardo Duhalde para ser un vacunado vip

Eduardo Duhalde fue entrevistado en MDZ Radio y comentó por qué accedió a ser un vacunado vip. Aunque se desligó de responsabilidades y mandó a "que lo explique el Gobierno", dijo que su esposa, Hilda "Chiche" Duhalde debía recibir una dosis incluso antes que él.

"Que lo explique el Gobierno, yo no los mandé a llamar, me lo enviaron", dijo Duhalde cuando los periodistas de No Tan Millennials le preguntaron qué tenía para decir sobre aquel escandaloso episodio de vacunación vip que lo tuvo como participante, tanto a él como a su esposa, la ex senadora Chiche Duhalde.

"En diciembre ya querían que me vaya a vacunar. Me llamó -el ex ministro de Salud- Ginés (González García) y me dijo que me fuera a poner la vacuna", contó el ex presidente.

Pero, continuó detallando, "yo le dije que no conocía esa vacuna, porque era cuando todavía había muchas dudas. Además le comenté que 'si me vacuno yo sería un hijo de pu..., porque mi mujer, fumadora, tiene problemas en los pulmones, no le funciona un riñón y el 20 de marzo tenía programada una delicadísima operación en la cintura". "Y ahí me los mandaron", resumió y concluyó el ex presidente Eduardo Duhalde.

Sobre sus dos hijas y el secretario personal no dio detalles, aunque algunas semanas atrás la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, había dicho que vacunaron a la familia de Duhalde para "no tirar las dosis".