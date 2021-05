Vargas Arizu: "Para que Mendoza crezca hay que terminar con el populismo"

Año de elecciones y de a poco los partidos políticos comienzan a formar alianzas electorales. En esta ocasión, el partido "Recrear", que responde a López Murphy, afirmó que integrarán el Frente Cambia Mendoza.

En MDZ Radio, dialogó Rodolfo Vargas Arizu, coordinador del Consejo Asesor de Recrear Mendoza, quien detalló que es lo importante que debe realizar la provincia para poder avanzar.

"Para nosotros, lo importante en estas próximas elecciones, es tratar de evitar el populismo que tan mal nos ha hecho durante 70 años. Y queremos hacer mucho hincapié en eso. Por eso es que vamos a trabajar dentro del Frente Cambia Mendoza", afirmó.

Además, resaltó que no irán con ninguna otra opción porque no quieren llevarse votos que ayudarían al Frente, ya que ellos consideran que "están en riesgo algunos diputados y senadores", y por tal motivo solo de manera unida pueden vencer al populismo instalado en la provincia.

Sin embargo, a nivel nacional, aún no hay una decisión respecto a qué alianza realizará López Murphy: "El tema libertarios a nivel nacional todavía no está cerrado. Nosotros, Recrear Mendoza, fuimos a Buenos Aires, hablamos con Ricardo López Murphy y le pedimos que nos dieran libertad, porque no todo es lo mismo en materia política".

Vargas Arizu describió que más allá de la relación que tienen con Cambia Mendoza, también hay cosas para criticar de la gestión actual de Rodolfo Suarez.

"En tema de pandemia considero correcto lo que el Gobernador está desarrollando. Tiene respeto por la libertad de las personas y apela a la responsabilidad de la ciudadanía. En cuanto a materia económica, tenemos algunas discrepancias para bajar el gasto público. Necesitamos una baja impositiva abrupta, las empresas estamos mal, hace 40 años que no creamos fuentes de trabajo", finalizó el empresario.

