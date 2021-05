Thomas volvió a defender la presencialidad y habló de los protocolos en los colegios

La presencialidad y la virtualidad son modalidades que están aprendiendo a convivir bajo un mismo sistema educativo. En Mendoza, las clases presenciales continúan para nivel Inicial, Primario y Secundario.

El director general de Escuelas, José Thomas, dialogó con MDZ Radio y expresó: "En el interior de las escuelas los protocolos son buenos, el contagio es bajo. Los protocolos que tenemos se están cumpliendo con un gran esfuerzo de los alumnos y de los docentes. Hay que mantener la presencialidad todo lo que se pueda".

Además, dio a conocer los número de estudiantes contagiados de una franja etaria en particular: "De marzo a abril, los estudiantes de 4 a 9 años hay 200 casos positivos en un universo de 240 mil alumnos. Entonces no hay que pensar en cerrar ese nivel y más si los docentes de esas edades están vacunados", aseguró.

Para el referente de la DGE, la presencialidad y la virtualidad se miden con diferentes varas: "Hay que medir el impacto de la no presencialidad también. No es un interruptor de presencialidad o virtualidad cuando vos tenés chicos que van a recibir mucho más que educación a las escuela. Entonces, cuando apretás el botón de la virtualidad, no pasa todo a esa modalidad. Por eso es que desde los organismos de Salud se hace mención a la importancia de mantener las escuelas abiertas".

Para finalizar, José Thomas le recordó a los directores de los establecimientos educativos que ellos tienen la potestad de "cerrar escuelas" y pasar de forma momentánea a la virtualidad por cuestiones operativas.

