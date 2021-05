Grandes chef nos cuentas recetas y secretos únicos para hacer una milanesa espectacular

En su día, celebramos a las milanesas con recetas y trucos de grandes chef. Esta es sin dudas una de las comidas más amadas por grandes y chicos, al punto de que hay quienes aseguran: "Desconfío de alguien que me dice que no le gustan las milanesas". Por cierto, ¿conoces a una persona que asegure no ser amante de este apanado sin igual?.

Hay muchos lugares en el mundo donde se hace esta carne apanada pero en ningún sitio se logra la variedad y el sabor que tenemos en Argentina. En este link te contamos la historia sobre el día de la milanesa y los orígenes de la misma. Pero en esta nota descubrirás los secretos de los grandes chef que tu también puedes aplicar para deleitar a tus comensales.

Nacho Molina

Para hacerlas diferente, recomendó apanarlas con puré de papas deshidratado mezclado con un poco de queso de rallar seco, el típico de sobrecito. "Quedan tremendas", aseguró el chef quien dijo también que para celíacos es una alternativa ideal.

Patricia Suárez Roggerone

Recomendó usar filete, cortarlas pequeñas, marinarlas en ajo, perejil, huevo con una cucharada de mostaza dijon. "Luego las apanás con una mezcla de panko y pan rallado, y quedan listas para freír", reveló Suárez Roggerone.

Lucas Bustos

"Milanesa de peceto bien finitas, golpeaditas. En un sartén pones una cucharada de manteca, un poquito ajo picado y unas gotas de aceite de oliva. A fuego bien bajo se funde la manteca, y allí colocas las las milanesas y las tapas. Se cocinan despacito", dijo Bustos.

Con esta receta, quedan fritas, secas, crujientes, doradas. "El trabajo que hace la manteca es el mejor del mundo. Te comes una, dos si son valiente", bromeó.

Otra opción más saludable que reveló Lucas es la receta de su mujer, Agustina Vela: "Milanesa al horno, pero apanada con semillas de girasol, chía, amapola y avena. Quedan crujientes y secas. Muy buenas".

Nadia Haron

La chef española afincada en Mendoza también tiene su truco para las milanesas: "Con el huevo pongo una buena cucharada de miso orgánico, que es una pasta de un fermentado de soja, que se consigue en las dietéticas. Es como una salsa de soja en forma de pasta. Y dejo la carne por lo menos de un día para el otro". Esto le aporto un plus de sabor y quedan mucho más tiernas.

Como Nadia prefiere las milanesas más altas siempre elige filete. "Las paso por la sartén para sellarlas y de ahí al horno 10 minutos".

Nacho Molina

"A la mezcla del huevo le pongo perejil, ajo y un poco de queso rallado. A la hora del rebozado no sólo uso pan rallado sino también escamas de papa, eso las hace crocantes y con formas distintas. Los celíacos pueden usar sólo las escamas de papa", dijo Nacho.