Alertan sobre los riesgos de combinar vacunas ante la falta de segundas dosis

Javier Farina, médico infectólogo e integrante del comité de expertos de la Nación, habló en Uno Nunca Sabe. Llevó tranquilidad a aquellas personas que esperan la aplicación de su segunda dosis y dijo que no se pueden combinar vacunas, salvo en un caso.

¿Qué pasa con las personas que aún no son llamadas para la aplicación de la segunda dosis?, se le consultó a Farina, quien respondió: "No tiene que ser una preocupación, porque la eficacia de la vacuna no disminuye con prolongar el periodo de tiempo hasta 3 o 4 meses". "Incluso la evidencia actual con estas vacunas que tenemos disponibles es que incrementa la inmunidad", completó.

De todos modos, el médico enfatizó en que todo el lapso entre que la persona vacunada está generando inmunidad, "ya sea antes, luego e inmediatamente después de la primera dosis, las medidas de cuidado tienen que seguir siendo extremas, porque no están exentas de contagiar".

En tanto que sobre la posibilidad de aplicar inoculaciones de diferentes laboratorios Farina fue claro al afirmar que "no se pueden combinar vacunas. No sabemos si pueden neutralizar la inmunidad una de otra o tener efectos adversos. Una 'excepción' es covishild y astrazeneca, porque es la misma".

Sobre esto último, se está estudiando y hay evidencia preliminar, de hecho ayer se publicó "algo interesante en España sobre la combinación, pero justamente aún es muy preliminar".

Finalmente, sobre el pedido de vacunar a personas que estén en actividad, Farina dijo que "se entiende el reclamo, pero por el momento la estrategia seguirá así", que es justamente inocular a los grupos de riesgo primero.

Aclaró que si hubiese gran cantidad de dosis seguramente se optaría por dárselas primero a las personas que deben salir a trabajar pero, ante la escasez, la única opción hoy es ir por los más vulnerables.