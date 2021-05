"La demanda de ocupación de camas es sostenida"

En los primeros días del confinamiento dispuesto por el último DNU que llega hasta el próximo lunes 31 de mayo, los casos no bajan aún y los otros indicadores tampoco arrojan números positivos. A pesar de que la semana arrancó con cifras inferiores, el primer día hábil mostró que estamos lejos de quebrar la curva de contagios sumando 35.399 casos nuevos y 532 muertes.

Los indicadores que exhibe el reporte nacional diariamente se completan con el nivel de testeos y el de ocupación de camas de Terapia intensiva. En esto último hay fuertes diferencias entre lo que se ve en el promedio nacional y la consulta más territorial sobre la situación de las provincias hacia adentro. En Mendoza, San Juan, Chubut y La Pampa la ocupación supera el 95%.

En este tema siempre es importante la voz de los protagonistas. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) realiza relevamientos propios que ofrecen una mirada más certera de cada territorio. En MDZ Radio dialogamos con Gonzalo Álvarez, el delegado regional de SATI para que ilustrara lo que se ve detrás de "Personal autorizado solamente".

La demanda de camas de terapia intensiva destinadas a pacientes covid viene siendo plena de manera sostenida. Cuando uno habla de un índice de ocupación superior al 90% hace suponer que seguramente gran parte del tiempo las camas están ocupadas al 100%. Los pacientes son sostenidos en distintos servicios de guardia hasta que son trasladados y admitidos en alguna terapia intensiva.

Para poder ver si las medidas implementadas actualmente tienen algún tipo de impacto en los números "habrá que esperar siete o diez días más, sobre todo con el índice de positividad que se está viendo por arriba del 35% hace ya varios días" aseguró Álvarez. En cuanto a tasa de letalidad no se ha alterado demasiado, se mantiene "en 2 o 3 %". La mayoría de los pacientes que terminan intubados o conectados a un respirador mecánico lamentablemente termina falleciendo. "Las altas de los enfermos ventilados son más por fallecimiento que por buena evolución".

Durante esta semana se vio en distintos puntos del país algunos casos que por no poder recibir la atención necesaria porque el sistema estaba saturado, perdieron la vida. La dolorosa imagen de Lara Arreguiz en Santa fe en el piso de un hospital recorrió Argentina alertando sobre la crítica realidad sanitaria de esta segunda ola. Desde los intensivistas en Mendoza aseguran que aunque todavía afortunadamente no se vivió un episodio similar "hoy en día ubicar un paciente en terapia intensiva es realmente algo muy difícil y requiere muchas veces un traslado entre distintas zonas como la metropolitana, la zona este y el Valle de Uco. Movilizar un paciente crítico en estas condiciones tampoco es fácil".

El 80% de las personas que contraen coronavirus cursan la enfermedad de manera leve e incluso asintomáticos. Luego hay un 15% ingresa al hospital y un 5% a terapia intensiva. "Ese 15% que llega al hospital requiere suplementos de oxígeno en distintas concentraciones para suplir la falta de oxígeno que causa la afección pulmonar por covid. Si esa enfermedad progresa, ese paciente requiere otros métodos como pueden ser dispositivos de ventilación no invasivos como la cánula nasal de alto flujo (CAFO) que es lo más usado".

Entre los dispositivos de ventilación el menos utilizado sólo en 1% de los casos es el casco Helmet. Álvarez explica que esto se debe principalmente a que su colocación requiere de mucho más entrenamiento y de colaboración del paciente. "El cuidado o el manejo es más complejo y requiere de más personal. a cargo porque si no se realiza como es debido puede empeorar la situación en vez de favorecer la evolución del cuadro". No todos los pacientes son candidatos a colocarles un dispositivo de ventilación no invasivo. En algunos casos se debe recurrir según ciertos parámetros a la intubación.

