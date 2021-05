Un intendente expuso las dificultades de la virtualidad en su departamento

La segunda ola de coronavirus atraviesa a todo el territorio provincial, en mayor o menor medida. Desde el departamento de Lavalle el intendente, Roberto Righi, dialogó en MDZ Radio y brindó detalles de cómo está viviendo su comuna estos días de confinamiento.

"Tenes gente que es desobediente, como en todos lados. Somos partes de una sociedad. Ayer, por ejemplo, hubo marchas en diferentes puntos del país. Siempre hay una facción de la sociedad que no es fácil que acate las medidas. Creo que la mayor parte toma conciencia de lo sucedido", afirmó.

Para el intendente, la mayor parte del sector político se ha puesto de acuerdo para bajar la circulación, y agregó: "En esta baja nos permite tener menos contagios y darle un impasse a este virus que nos está afectando a todos. Las medidas nacionales han sido positivas para darnos aires y continuar. Sin dejar de lado la actividad económica".

Hay que esperar que pasen los 9 días para ver que sucede y como ha sido el efecto de la medida.

Roberto Righi, detalló que es lo que sucede con la escolaridad en su departamento. Además, afirmó que él está a favor de las clases presenciales.

"El tema de las clases depende de muchos factores, por ejemplo, dónde están las escuelas, si tienen conectividad o no. Nosotros tenemos escuelas que si no hay presencialidad, no puede haber virtualidad. En el invierno será complicado mantener las clases, son dos meses muy fríos. Las vacaciones ayudarán, mientras tanto el frío, las ventanillas abiertas, etc, solo sirven para exponer a los alumnos y docentes a otras enfermedades", declaró el funcionario.

Frente a esta situación de la educación virtual o presencial, el jefe comunal exclamó: "Si un intendente reclama algo, no lo hace por capricho, lo hace porque ve lo que pasa, lo analiza, escucha reclamos. Hay situaciones donde nosotros estamos cerca".

Para finalizar Righi resaltó: "No puede haber mezquindades en la política, hay que ser coherentes, para salir de esta situación".

