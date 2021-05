Ataques de odio: repudios tras el ataque a un local de La Cámpora

Algunas cosas deberían quedar atrás. Entre ellas están las acciones motivadas por el odio a quien piense de otra manera. La explosión en la madrugada del martes en un local partidario de La Cámpora en Bahía Blanca alarmó a los vecinos, pero debería conmover a todos.

Cerca de las 3 am un explosivo que según trascendidos periodísticos fuera detonado a control remoto destrozó los vidrios y persiana metálica de la sede del partido kirchnerista. Afortunadamente no hubo heridos ya que el local se encontraba vacío en el momento. Un hecho que podría ser sospechoso pero no necesariamente fácil de descifrar en sus motivaciones, sumó un detalle perturbador.

Lo ocurrido en Bahía Blanca ya recibió el repudio de algunas organizaciones. Entre ellas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) dialogó con MDZ Radio desde su perspectiva. Soledad Astudillo, politóloga y co-presidenta de APDH contó que "un local de la agrupación política La Cámpora (Frente de Todos) de Bahía Blanca fue destruido producto de un explosivo colocado en una de sus ventanas, y además, los autores del atentado dejaron panfletos que enumeran una serie de acusaciones e incluyen una severa amenaza: 'Ahora a cuidarse traidores, sabemos dónde viven' ". Según comentan desde la APDH se ha abierto una investigación sobre el ataque.

"Afortunadamente no hubo ninguna persona herida". Pero preocupan las amenazas efectuadas por lo que además del repudio, manifestaron su solidaridad con todas las personas que desarrollan actividades allí, y lamenta todas las pérdidas materiales que se ocasionaron". Además Astudillo remarcó que estos hechos les "hacen acordar a otros momentos de la Historia argentina".

El repudio de APDH tiene que ver con que el ataque se hizo a un local partidario acompañado de estas denuncias con un discurso del odio que se viene generando desde distintos sectores políticos, partidarios y acompañado por los medios de comunicación con noticias falsas. Atacar un modo de pensar traspasa cualquier límite de lo tolerable en una convivencia democrática.

Lo deleznable de estos hechos motivó el pronunciamiento de la APDH en el que "exigen a la autoridades la pronta y exhaustiva investigación de los hechos, el esclarecimiento público de los mismos y el justo castigo a los responsables". Y finalizaron al expresar que "estos actos discriminatorios e intimidatorios atentan contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la participación política y principalmente atentan contra la convivencia democrática en un estado de derecho".

