"Aún no llegamos a elegir a quién le ponemos el respirador, pero estamos cerca"

Omar Tabacco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, fue entrevistado en Uno Nunca Sabe. Aseguró que las escuelas son seguras pero que en el contexto sanitario que atraviesan algunas zonas de Argentina era necesario el cierre.

Según Tabacco, "nadie puede negar que las escuelas son seguras, porque todas las cifras nacionales, provinciales y de distritos muestran que los contagios en los colegios está en el 1%". Por eso, dijo que los argumentos para cerrar las escuelas en lugares de gran circulación viral y de saturación del sistema sanitario tienen que ver específicamente con el traslado, el transporte y cómo llegan las personas a la escuela.

De todos modos, el médico opinó que "está claro que en los lugares, donde las terapias intensivas están colapsadas, se hace necesario un cierre. Pero debe ser un cierre no sólo de escuelas, sino más amplio, como se está haciendo". "Eso se justifica desde el punto de vista epidemiológico, pero por el menor tiempo posible y en aquellos distritos donde sea indispensable. La escuela debe ser lo último que se cierra y lo primero que se abre, eso está clarísimo", completó.

Tabacco se quejó de que en octubre de 2020 desde la Sociedad Argentina de Pediatría instaron a todas las autoridades políticas y sanitarias de todo el país, nacionales y provinciales, para trabajar en pos de generar una escuela segura para marzo 2021. Pero "no tomaron ese desafío, realmente no se hizo nada. Recién en enero de este año nos convocaron para ver cómo hacíamos".

Para el médico la virtualidad es un parche para esta "tragedia educativa", porque "los chicos no se quedan en la casa. Si me preguntan, el rango etáreo más peligroso para que esté en la calle, sobre todo en un barrio pobre, es el adolescente, que es una bomba de tiempo para todas las enfermedades sociales que padece, que no son físicas".

En ese mismo sentido el entrevistado dijo que según algunas encuestas, el 10% de los alumnos del país se desconectó de la escuela en 2020. "Traer de vuelta a esos chicos al circuito es tremendamente difícil".

"Esto está pasando por el incumplimiento social de las normas. Por un problema de adultos están pagando los chicos, a quienes les estamos sacando el derecho a la educación, que va de la mano del derecho a la salud"; se lamentó el presidente de la Sociedad de Pediatría. "Acá la inconductas nunca fue de los chicos, sino de los adultos, que no respetan las medidas generales de prevención, como distanciamiento, barbijo y sobre todo no evitan las reuniones sociales. El virus se propaga mayoritariamente en reuniones sociales dentro de espacios cerrados, eso está clarísimo para los epidemiólogos", adujo.

Para Tabacco "estamos como estamos porque no hay vacunas", a las que denominó como "la única luz al final del túnel". "Cuanto más rápido inoculemos a la gente, menos de estos esfuerzos sociales vamos a tener que hacer"; dijo.

Finalmente, Tabacco comentó la situación en Rosario, uno de los lugares del país más complicados con esta segunda ola de la pandemia: "Todavía no llegamos a la instancia de elegir a qué paciente se le pone respirador, pero estamos cerca". "Por eso corresponde que las escuelas estén cerradas, porque no hay otra forma", concluyó.