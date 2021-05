Daniel Pryluka, médico infectólogo: "Exageran la utilidad de los testeos"

El doctor Daniel Pryluka, médico infectólogo y jefe de Infectología del Sanatorio Otamendi, habló en Uno Nunca Sabe sobre la realidad del país en relación a las restricciones que anunció el Presidente ayer. Para el especialista, la ciudadanía es responsable de lo que sucede, así como también el Estado por no controlar. Además, se refirió a los testeos rápidos.

Según Pryluka, para frenar los contagios y la gran ocupación de camas críticas en los hospitales, lo único que da resultados en el mundo es el aislamiento y las vacunas. "Lo que podemos discutir es si esto debíamos hacerlo ahora o hace un mes. Pero bueno, eso ya pasó y no podemos volver atrás. Ante la situación, que se está llegando a niveles intolerables, no hay mucho para hacer más que políticas restrictivas", opinó.

El infectólogo dijo que si la sociedad hubiera cumplido con las recomendaciones "tal vez no habríamos llegado a esto, pero la gente no respeta y nadie los controla. Porque así como el Estado nos controla tantas cosas de nuestra vida, de la misma forma deberían velar porque las medidas se cumplieran, y eso no se hizo".

Sobre la modesta campaña de vacunación que lleva adelante nuestro país, Pryluka fue tajante: "Yo pido que no comparemos a Argentina con EE.UU ni con Alemania, porque si yo juego al fútbol en el barrio no me puedo comparar con el Barcelona". "Está muy bien querer ser el mejor, pero sepamos que no lo somos: somos un país de segunda o tercera categoría que no tiene producción propia de vacunas".

Faltante de vacunas

Sobre las pocas vacunas que el país ha comprado en relación a la cantidad de población, Pryluka dijo: "Hubo incumplimientos que pasaron en todos lados. AstraZeneca está demandado en todo el mundo, después tendrá que dar cuenta de por qué ha hecho estos papelones. Los propios rusos no han cumplido con lo que se habían comprometido, aunque mandan permanentemente".

Para el jefe de infectología del Sanatorio Otamendi, el tema de las vacunas es muy complejo. "Después habrá que analizar por qué AstraZeneca no cumplió, en parte fue por insumos que fueron bloqueados en los primeros países del mundo para asegurarse su propia producción".

Finalmente, Pryluka dijo: "Yo no quiero defender ni al Gobierno nacional ni a ningún gobierno provincial. Estoy en absoluto desacuerdo con los anuncios de los millones de vacunas. Pero también se habla mucho de los testeos, ¿de quién es la responsabilidad de testear?, de las provincias". Y concluyó: "Más allá de que se exagera la utilidad de los testeos. No son la solución, eso lo han instalado algunos comunicadores y personal de salud y parece una verdad revelada. Aunque no estoy diciendo que no sirvan".