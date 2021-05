Qué medidas propuso el Comité de expertos a Alberto Fernández

La semana ya había arrancado mal. Pero mediando el miércoles se conoció el peor número que arrojó la pandemia en Argentina desde sus inicios: 39.652 casos nuevos y 494 muertes. El presidente Alberto Fernández se adelantó unos días atrás diciendo que "no habrá fase 1". Sin embargo tanto el Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como las autoridades de la provincia de Buenos aires anticiparon el endurecimiento de las restricciones si los números no mejoraban, y no lo hicieron.

En Casa Rosada se realizó primero una reunión entre el presidente y el Comité de expertos que lo asesora y luego otra con los gobernadores. Unos minutos antes, Tomás Orduna, infectólogo, asesor presidencial y Jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital Muñiz conversó con MDZ Radio para compartir su visión sobre la situación sanitaria y lo que luego sería su recomendación para los dirigentes.

Con el alarmante récord de casos de coronavirus, lo primero que expresó el especialista es que "estos son números que se pueden ir de las manos". Si los contagios crecen de manera logarítmica cómo ya lo están haciendo, escapará fácilmente a cualquier medida. Por esta razón, Orduna asegura que es momento "de aplicar restricciones más importantes que las que se venía teniendo y que se fiscalicen de manera adecuada. Porque si la gente no acompaña, no sirven de nada".

En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) las disposiciones tuvieron un efecto al inicio "donde se logró tener una meseta alrededor de 20 mil casos, pero no alcanzaba. Había que seguir bajando". No se alcanzó el objetivo cuando "vino este rebrote" que marcadamente toma a las provincias del interior del país que representan el 50% de los contagios.

El impacto de las cifras actuales del coronavirus en Argentina debiera servir, a opinión del infectólogo, no sólo de alarma para los gobernantes sino también para "la población que tiene que cumplir a pie juntilla" las normas. A esto le suma que "si no lo hacemos todos juntos, no nos va a ir bien". "Si usted logra que el 75% u 80% de la gente acate, es un número muy poderoso para otro tipo de situación. Pero si hay un 15 o 20% que hace caso omiso de lo que se viene recomendando y se reúne con otros círculos familiares se transforma en una cadena de contagios interminables".

Durante el 2020 se dio a conocer que una persona contagiada de coronavirus podía afectar entre 2 o 3 contactos al menos, si no se cumplía con el aislamiento recomendado. No obstante, en la actualidad con cepas mucho más contagiosas en circulación este número ha crecido. "No sólo por esa razón aumentaron los contagios, sino que también hay personas que liberan más cantidad de virus y por tanto contagian más. Son los supercontagiadores". Si encima asisten a eventos de grandes aglomeraciones como las tristemente célebres fiestas clandestinas "es una bomba de tiempo" sentenció Orduna.

La situación es crítica. Tomás Orduna como trabajador de la Salud hace hincapié en las dificultades que trajeron los discursos contrarios a las restricciones que interpelan a la población a proteger "sus libertades individuales" y lo ofensivo que resulta para quienes están en el sistema sanitario. "A esas personas yo las invitaría -continuó Orduna- a una Terapia intensiva dónde hay 10 o 15 pacientes, todos con covid, la mitad boca abajo y con una mortalidad del 60%. Es decir que 6 de cada diez que entran, fallecen".

El semáforo epidemiológico adoptado en este segundo año de pandemia permitió que las estrategias para combatir el covid en los territorios puedan ser mucho más focalizadas que en el 2020. Según el asesor presidencial "esto fue una buena medida porque permite tener indicadores para poder abrir y cerrar permanentemente" conforme sea una zona de bajo, medio, alto riesgo epidemiológico o alerta. Sin embargo a esto se lo debería acompañar "con la restricción de circulación entre provincias". En esta dirección el infectólogo del Hospital Muñiz puso de relevancia el ejemplo de España. "Durante dos o tres meses no se pudo transitar de un éjido municipal a otro", es decir que si se tomara de ejemplo "no se podría ir de Mendoza capital a Godoy Cruz". Este razonamiento implica que lugares tan turísticos como nuestra provincia deban, en opinión de Orduna, dejar de lado las vacaciones de invierno.

En la reunión con Alberto Fernández, el infectólogo sugirió que se aplicara un cierre total por 21 días. "No me parece suficiente que se aplique sólo los fines de semana. Excepto que el resto de los días no se permitiera abrir los locales gastronómicos que son un polo muy importante de encuentro social". En cuanto al comercio no esencial también propone suspenderlo aunque concede "que ahí hay unas cuestiones que pueden ser discutibles desde el punto de vista económico y político". A su vez, sugirió suspender la presencialidad en las escuelas durante los próximos 21 días. Pero por sobre todas estas convicciones, el infectólogo remarcó la importancia de las fiscalizaciones ya que sin estas, "ninguna medida tiene sentido".

Escuchá la nota completa acá.