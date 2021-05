La Zona Este se adelanta y anuncia sus propias medidas restrictivas

Luego de una reunión entre los jefes comunales de San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz y Santa Rosa, se acordó aplicar nuevas restricciones ante el aumento de casos de coronavirus registrados.

En MDZ Radio dialogamos con el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco. Ayer se dio el día récord en contagios en Argentina superando los 35 mil casos. El jefe comunal expresó su sensación de que "la pandemia no nos da tregua". Entre el "relajamiento del verano" y "la falta de vacunas" los contagios están muy altos. "Si se hubieran conseguido las vacunas para el 40% de la población" la situación hoy sería otra.

En cuanto al acuerdo entre Rubén Rufeil (San Martín), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Héctor Ruiz (Junín) y Miguel Ronco (Rivadavia) lo que se estableció fue mantener las compras por DNI y extenderlo a la atención pública en cada una de las comunas. Además el horario en la administración pública se reducirá a cuatro horas. Desde Rivadavia aseguran que se aprendió que el cierre total no funciona tampoco. "Muchos comercios se fundieron" y eso hace que hoy se tomen otras medidas.

Así también en el comercio se dispuso un horario de 9 a 20. Pero algo novedoso fue que se realizó la diferenciación entre supermercados, hipermercados y los negocios más pequeños. Mientras que los primeros deberán respetar el horario general, los comercios de cercanía podrán funcionar hasta las 22.

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS uD83DuDC47uD83CuDFFB

? La atención al público en los municipios no superará las cuatro horas y continuará a través de la terminación de D.N.I.

? El edificio municipal (Lavalle y Aristóbulo del Valle) y sus dependencias atenderán de 9 a 13 horas.

(Sigue) pic.twitter.com/HkgWAOOYwB — Miguel Ángel Ronco (@MiguelRoncoOk) May 18, 2021

Por otra parte, Ronco también señaló que los departamentos del Este tienen una realidad distinta a la de las grandes ciudades. No sólo cuidar el trabajo y la economía con cierto nivel de apertura, sino también pueden permitir que la gente salga ya que "no hay grandes aglomeraciones" en aquellas zonas. La idea es "buscar un término medio" que no permita las juntadas "en que toman de la misma botella y no usan el barbijo", pero que se diferencie de lo que sucedió en 2020. No obstante, otra parte del acuerdo en la zona este es de "incrementar los controles". Para Miguel Ronco el período de educar a la ciudadanía "ya pasó". Ahora "vendrá el tiempo de las multas y el cierre de algunas actividades. Si no lo quieren entender, tendrá que ser así".

La presencialidad en las aulas no se modifica en el este mendocino. Desde Rivadavia aseguran que únicamente tuvieron 17 contagios en escuelas de la zona. "La mayor parte de los contagios han sido en personas entre 25 y 45 años, hasta 50".

Las nuevas restricciones están vigentes desde el primer minuto del martes 18 de mayo y serán acompañadas de más controles municipales en calles, espacios públicos y comercios.

Escuchá la nota completa acá.