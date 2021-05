Frente a las nuevas restricciones por DNI ¿qué pasa con el comercio?

El comercio tuvo un leve crecimiento en su actividad entre los meses de diciembre y comienzos de abril, según detallaron desde la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys). Sin embargo, desde la escalada de casos por covid en esta segunda ola, se nota la baja en la emisión de tickets.

Adrián Alín, presidente de la Cecitys, dialogó en MDZ Radio y explicó cómo funcionará el comercio desde hoy, y como influyen las salidas por DNI. "La circulación de personas por los comercios del centro, desde que están las salidas por DNI, está en baja", detalló Alín. Además, resaltó que no se modificará el horario corrido: "Continuamos con el horario corrido, creo que llegó para quedarse. Mendoza es una gran ciudad". "Vengan a comprar que el comercio no contagia, somos empresarios argentinos y no nos vamos a otro país a invertir. Le estamos poniendo todo a la provincia y al país", dijo el comerciante.

Con las nuevas restricciones, el Gobierno le solicita a los comercios que coloquen cartelería donde esté detallada la atención al público con los días y finalización de DNI que corresponde:

Lunes, miércoles, viernes los DNI finalizados en: 1,2,3,4 y 5

Martes, jueves, sábados los DNI finalizados en: 6,7,8,9 y 0

Domingos hasta las 14 los DNI finalizados en: 1,2,3,4 y 5

Domingos después de las 14 los DNI finalizados en: 6,7,8,9 y 0

Para finalizar, resaltó que desde hace unos meses hubo un reacomodamiento del sector y que esperan desde la Cámara que se mantenga. "Algunas arterias como calle Catamarca, Espejo, han vuelto a tener color. Esto quiere decir que en estos vaivenes de la economía se acomodó el valor de los alquileres para llegar a un consenso con los dueños y mantener el local abierto".

Escuchá la nota acá.