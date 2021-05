Cerro Punta Negra: voces a favor y en contra del proyecto

Este viernes 14 de mayo se desarrollará la audiencia pública para escuchar a distintos sectores acerca de la concreción del proyecto "Cerro Punta Negra", en la zona del Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán. El sector empresario y diferentes cámaras quieren que el mismo avance, mientras que organizaciones y sectores que nuclean a vecinos se oponen a la construcción del centro de esquí.

En MDZ Radio dialogaron quienes están a favor y quienes están en contra de esta obra.

Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura, Industria y Turismo de Tunuyán, detalló: "Si una empresa viene y quiere invertir en el Valle de Uco, con todo en regla, la tenemos que acompañar. Se llame 'Cerro Punta Negra' o el nombre que sea".

Además, resaltó que se ha montado una confusión mediática mal intencionada por unos pocos: "Esto es para decir que el proyecto no cumple la ley. Si mañana vamos a una audiencia pública, es como última instancia para que los ciudadanos estén ahí para ir a discutir".

"Mañana vamos a discutir si a 14 kilómetros del Manzano Histórico se puede construir una hostería con restaurante. Esto es lo concreto".

Para sintetizar, Diego Stortini puso énfasis en lo que se discutirá este viernes: "Lo que hoy se presenta es una hostería que tiene 5 habitaciones, tiene un restaurante para 70 cubiertos, tres medios de elevación de arrastre y senderos en la cordillera. Esto se discute mañana".

Voces en contra

Desde la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra dialogó en "Sonría, lo estamos filmando", y explicó: "Nosotros nos oponemos desde el principio, no avalamos ninguna etapa. Porque acá lo que se muestra es un mega proyecto inmobiliario. No somos ambientalistas que nos oponemos a todo porque sí. Nos oponemos a aquellas cosas que atenten contra el ambiente y por consiguiente a nosotros".

"Hay que respetar las áreas protegidas, para eso fueron creadas".

Para finalizar, Ibarra detalló: "Se tienen que respetar las leyes de áreas protegidas. Manzano Histórico es un área protegida y este proyecto no condice con los objetivos, flora, fauna, paisaje, etc. No somos los únicos, estamos trabajando con vecinos, asambleas, entre otros".

Escuchá las notas completas acá.