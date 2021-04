Coronavirus: ¿por qué algunas personas lo pasan mejor que otras?

En No Tan Millennials hablamos con Elsio Silvio Turchetto, jefe de terapia intensiva del Hospital Italiano. En ese nosocomio aplican una terapia especial para el tratamiento de pacientes infectados de coronavirus y nos comentó de qué se trata. Además, hablamos sobre lo que se conoce hoy de la enfermedad y lo que aún sigue en duda. También llevó tranquilidad a la población, afirmando que hay que evitar estresarse y cuidarse del contagio.

La ocupación de las terapias intensivas

Turchetto contó que hoy hay un incremento de los casos que requieren internación general y de terapia intensiva. "No tenemos saturada la terapia, pero estamos trabajando con muchos pacientes".

Si bien resaltó que aún es pronto para tener una confirmación cien por ciento fidedigna, "pareciera que esta segunda ola está afectando a gente más jóvenes". Y dijo que la gravedad es equivalente a la de las personas mayores. "Cuando llegan a terapia intensiva el cuadro es muy grave", alertó.

Esa afectación de personas más jóvenes, Turchetto no quiso atribuírsela a las nuevas variantes, ya que los casos demostrados en el país de las mismas son pocos. "Por lo tanto yo me guío con la misma variante que hemos manejado previamente pero con un número mayor de casos, por el aumento de la contagiosidad que ha implicado que se comprometa gente joven", afirmó.

También contó que cuando se detecta que alguien tiene covid, desde el hospital no se realizan estudios para saber si es alguna variante en particular. "Los entes encargados de hacer análisis de las variantes son públicos, hay encargados de ver eso, no nos corresponde a nosotros", enfatizó.

Por eso, especuló en que "puede haber más jóvenes internados porque hay más jóvenes contagiados que antes, no puedo decir que sea o no por la nueva variante. Supera nuestro accionar, nosotros nos enfocamos en el tratamiento de los pacientes".

Al respecto de dónde hay mayor riesgo de contagio, Turchetto dijo que no tiene una teoría al respecto, pero sí quiso hacer hincapié en que "pienso que no es correcto manejar una pandemia en términos de culpables, nadie sale a contagiarse. Es cierto que es necesario cuidarse pero no me parece bien tratarlo en términos de culpabilidad".

"Los colegios no parecen ser una fuente de contagio relevante, pero más allá de eso no puedo emitir una opinión al respecto", dijo el especialista y aclaró que esto lo observa como un ciudadano más.

Tratamiento y pruebas

"Cuando uno se enfrenta a una enfermedad sin antecedentes, para establecer un tratamiento se busca relacionalidad con enfermedades similares: sacar conclusiones y aplicarlo", explicó el médico del hospital desde donde están empleando una terapia con Melatonina. Con ella, "se busca mantener lo más bajo posible la inflamación en todo el cuerpo y esta droga ha sido prescrita para disminuir los efectos inflamatorios en el sistema nervioso central".

¿Por qué algunas personas pasan el covid sin grandes complicaciones y otros sufren más? "Hoy la medicina no sabe por qué algunos tienen semejantes cuadros de gravedad y otros no. Hay factores de riesgo, pero no son modificables en lo inmediato, preocuparse por eso sólo incrementa el estrés. Lo único que la gente puede hacer es evitar el contagio", concluyó Turchetto.